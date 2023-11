Πολιτική

Γεωργιάδης για Δούκα: Σύντομα οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίθεση στον νέο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα εξαπέλυσε ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή ανάρτηση του δεύτερου, με την οποία ζητούσε να σταματήσουν οι εργασίες κοπής των δέντρων στην πλατεία Εξαρχείων που πραγματοποιείται λόγω των έργων του Μετρό.

Ο @h_doukas έκανε αυτή την φαιδρή ανάρτηση σήμερα….πιστεύω ότι δεν είναι μακρυά η εποχή που οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ για την επιλογή τους και εύχομαι να βγω ψεύτης…πάντως το Metro πρέπει να ολοκληρωθεί θα είναι κρίμα να το σταματήσει ο νέος Δήμαρχος pic.twitter.com/DLBVhC3xVD — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2023

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «φαιδρή» την ανάρτηση του Χάρη Δούκα και εκτίμησε μάλιστα ότι «δεν είναι μακριά η εποχή που οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ για την επιλογή τους».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @h_doukas έκανε αυτή την φαιδρή ανάρτηση σήμερα….πιστεύω ότι δεν είναι μακρυά η εποχή που οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ για την επιλογή τους και εύχομαι να βγω ψεύτης…πάντως το Metro πρέπει να ολοκληρωθεί θα είναι κρίμα να το σταματήσει ο νέος Δήμαρχος».

