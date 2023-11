Αθλητικά

Κόπα Λιμπερταδόρες: Οπαδός της Φλουμινένσε έκανε το γύρο του “Μαρακανά” γονατιστός (βίντεο)

Ο οπαδός της Φλουμινένσε εκπλήρωσε το... τάμα του μετά την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Στη Βραζιλία, από το βράδυ του Σαββάτου δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί χιλιάδων φίλων της Φλουμινένσε για την κατάκτηση του πρώτου Κόπα Λιμπερταδόρες της ιστορίας της.

Η «Φλου» πανηγύρισε στην παράταση με 2-1 κόντρα στη Μπόκα Τζούνιορς την σπουδαιότερη κούπα στη Λατινική Αμερική για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι οπαδοί των «τρικολόρ» βρίσκονται σε έκσταση, καθώς περίμεναν πολλά χρόνια αυτήν τη στιγμή, ωστόσο ένας εξ αυτών δεν ξέχασε την υπόσχεση που είχε δώσει λίγο πριν τον μεγάλο τελικό.

Ο συγκεκριμένος οπαδός είχε κάνει τάμα πως αν η Φλουμινένσε πάρει το Copa LIbertadores θα κάνει τον γύρο του «Μαρακανά» γονατιστός, όπως και έκανε.Ο οπαδός έσπευσε για να τηρήσει το... τάμα του και το βίντεο έγινε viral στα social media.

