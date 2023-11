Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μπλίνκεν: Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επανέλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της άμυνας της Ελλάδας

-

Τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις υπό το πρίσμα του συντονισμού που υπάρχει μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας για τη προώθηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε την υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη βοήθεια που παρέχει η χώρα μας προς την Ουκρανία.

Η Ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Τηλεφωνική Επικοινωνία Α. Μπλίνκεν-Κ. Μητσοτάκη

«Ο υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν συνομίλησε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της διμερούς σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, καθώς και την υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της άμυνας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ.

Ο υπουργός συζήτησε τη συνεχιζόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επιβεβαίωσε τη σημασία της αντιμετώπισης του ανθρωπιστικού πόνου στη Γάζα. Ο υπουργός επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Οι δυο τους μίλησαν για τους κοινούς τους στόχους για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη για τη συνεχιζόμενη βοήθεια της Ελλάδας στην Ουκρανία».

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική πανδημία η άνοια - Το σχέδιο δράσης 3 δις ευρώ

Κορωπί: Θρίλερ με ανθρώπινα οστά σε παραλιακή περιοχή

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Στην Αίγυπτο το ελληνικό C-130 (εικόνες)