“The 2Night Show” – Νίκος Πουλμέντης: Η καταξίωση στην Αμερική και η φορά που μαγείρεψε για τον Μπαράκ Ομπάμα

Πώς κατάφερε να κατακτήσει το αμερικανικό όνειρό και τι μαγείρεψε στον Μπαράκ Ομπάμα

Στην παρέα του The 2Night Show ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσόρισε τον Νίκο Πουλμέντη, τον Έλληνα σεφ που μαγείρεψε στον Λευκό Οίκο για τον Μπαράκ Ομπάμα. Ο Νίκος Πουλμέντης περιέγραψε πώς κατάφερε να κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο ξεκινώντας από το νησί του, τα Κύθηρα, χωρίς να γνωρίζει ούτε έναν άνθρωπο στην Αμερική.

«Είχα ένα μαγαζί στα Κύθηρα για 19 χρόνια, μου το άφησε ο πατέρας μου, αλλά όταν ήρθε η κρίση δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το κρατήσω» είπε αρχικά.

«Όταν ήρθε η κρίση άνοιγα το εστιατόριο μόνο τα καλοκαίρια. Πήγαινα Αθήνα τον χειμώνα, αλλά δεν με πλήρωναν. Νοίκιασα το μαγαζί σε μία οικογένεια που το έχει μέχρι και σήμερα και είπα στη γυναίκα μου να πάμε στην Αμερική, είχα το διαβατήριο, επειδή είχα γεννηθεί εκεί. Είχα πουλήσει το ρολόι μου το Ρόλεξ και έναν σταυρό για να πάμε στην Αμερική. Όταν φτάσαμε εκεί δεν μπορούσα να νοικιάσω σπίτι γιατί δεν είχα δουλειά» είπε χαρακτηριστικά

«Δεν έβρισκα δουλειά στη Νέα Υοόρκη, δεν είχαμε άλλα χρήματα και αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Της είπα πάμε πρώτα μία βόλτα στην Time Square με μετρό. Μπήκαμε στο βαγόνι και ήταν άδειο. Κάποια στιγμή μπήκε ένας τύπος που έβριζε στα ελληνικά και του μίλησα γιατί άκουγε το παιδί μου. Πιάσαμε κουβέντα και του είπα ότι γυρνάω Ελλάδα επειδή δεν βρίσκω δουλειά και μου είπε “για το σπίτι δεν ξέρω αλλά δουλειά θα σου βρω εγώ» εξομολογήθηκε.

«Η Αμερική έχει μία δυσκολία. Μπορεί να πάει ο μεγαλύτερος σεφ στον κόσμο αλλά για να τον αναγνωρίσει η Αμερική πρέπει να το αποδείξει εκεί«. «Στους πρώτους 7 μήνες που ήμουν στην Αμερική πέθανε ο πατέρας μου και δεν έχω ούτε φίλο να μου δανείσει εισιτήρια για να πάω στην κηδεία. Πήγα δουλειά την επόμενη ημέρα μου ήρθε ένα email για να μαγειρέψω στον Λευκό Οίκο, νόμιζα μου κάνουν πλάκα».

«Στον Λευκό Οίκο μαγείρεψα μέσα για τέσσερις μέρες, όμως αυτό αναγνωρίστηκε στον κλάδο μου και τον κόσμο πριν από 3 χρόνια. Στην Αμερική πρέπει να παλέψεις πάρα πολύ σκληρά για να αναγνωριστεί δουλειά σου» είπε ακόμη.

