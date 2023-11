Αθλητικά

Μπακς: Νίκη με μεγαλειώδη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο

Μεγαλειώδης εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νέα νίκη των Μπακς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Μπακς πέρασαν από το Μπρούκλιν, επικρατώντας των Νετς με 129-125. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη για τα «ελάφια» μετά από έξι ματς, ενώ οι Νετς έχουν ρεκόρ 3-4.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους (14/20 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 5/6 βολές), 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 3 λάθη, σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Παράλληλα, ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 21 πόντους για τους Μπακς, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Κρις Μίντλετον και Τζέι Κράουντερ.

Για τους γηπεδούχους ο Καμ Τόμας ήταν... ασταμάτητος και σημείωσε 45 πόντους (11/17 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 5/6 βολές), ενώ 31 πόντους πέτυχε ο Μικάλ Μπρίτζες.

Επόμενος αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς, θα είναι οι Ντιτρόιτ Πίστονς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00) στο Fiserv Forum.

Στο Χιούστον οι Ρόκετς (3-3) ήταν καλύτεροι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Κινγκς (2-4) τους οποίους κέρδισαν εύκολα με 122-97.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Τζέιλεν Γκριν με 23 πόντους ενώ 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ είχε ο Άλπερεν Σενγκούν.

Για τους «βασιλιάδες», που αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τον τραυματία ΝτιΆαρον Φοξ, ο Κίον Έλις είχε 15 πόντους και ο Κέβιν Χέρτερ 13 πόντους.

Σε ότι αφορά στον Σάσα Βεζένκοφ είχε 2 πόντους (1/1 δίποντα, 0/3 τρίποντα) και 1 ασίστ σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Στο 7-1 ανέβηκαν οι πρωταθλητές Νάγκετς μετά τη νίκη τους επί των Πέλικανς με 134-116 στο Ντένβερ. Κορυφαίος των νικητών ήταν για ακόμη ένα ματς ο Νίκολα Γιόκιτς, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους, 14 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Αυτό ήταν το 108ο triple double στην καριέρα του Σέρβου, που ανέβηκε στην 4η θέση του σχετικού πίνακα ξεπερνώντας τους Λεμπρόν Τζέιμς και Τζέισον Κιντ. Πρώτος παραμένει πάντα ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με 198 ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον (181) και στην τρίτη ο Μάτζικ Τζόνσον (138).

Τον Γιόκιτς ακολούθησαν σε απόδοση οι Μάικλ Πόρτερ με 22 πόντους και ο ρούκι Τζούλιαν Στρότερ με 21 πόντους ενώ για τους Πέλικανς ο Τζόρνταν Χόκινς είχε 31 πόντους, ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 22 πόντους και ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

