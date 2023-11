Πολιτική

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης για Σημίτη: Τι δουλειά έχω με εκείνους που έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού (βίντεο)

Μία διαφορετική συνέντευξη έδωσε στο "Πρωινό" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για Τσακαλώτο και Σημίτη.

Μία διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο "Πρωινό" και στην κάμερα του ΑΝΤ1 που τον πέτυχε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε πως "πηγαίνω με το μετρό στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ" ενώ σταμάτησε και μίλησε με περαστικούς αλλά και καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας, υποσχόμενος πως θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά τους.

Σε ερώτηση για την χθεσινή του απουσία από την εκδήλωση προς τιμήν του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη είπε πως "δεν έχω δουλειά να βρίσκομαι με όσους έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια από τον ελληνικό λαό".

Για τις χθεσινές δηλώσεις Τσακαλώτου δήλωσε πως "δεν βλέπω διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσακαλώτος άφησε "μαξιλάρι" 37δισεκατομμύρια"

