ΟΣΕ: Εκτός λειτουργίας τμήμα της τηλεδιοίκησης λόγω δολιοφθοράς (εικόνες)

Οι διαπιστώσεις για δολιοφθορά σε σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ. Το τμήμα που τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Εκτός λειτουργίας τέθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης από το τον ΣΣ Αχαρνών μέχρι τον ΣΣ Τιθορέας λόγω φωτιάς, με εύφλεκτο υλικό στα καλώδια ,η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΣΕ οφείλεται σε δολιοφθορά.

Χθες, Δευτέρα, στις 19:40 το Κέντρο Τηλεδιοίκησης ΣΚΑ έχασε το τμήμα της τηλεδιοίκησης από τον ΣΣ Αχαρνών μέχρι τον ΣΣ Τιθορέας. Μέχρι και αυτή την στιγμή δεν λειτουργεί η τηλεδιοίκηση του ΟΣΕ ενώ στο τμήμα από Μενίδι μέχρι Τιθορέα τοπικά λειτουργεί η σηματοδότηση.

'Αμεσα συνεργεία του ΟΣΕ και του Αναδόχου ξεκίνησαν την διαδικασία ανίχνευσης βλάβης. Κοντά στον Υποσταθμό Υψηλής Τάσης Αχαρνών που τροφοδοτεί την ηλεκτροκίνηση τα συνεργεία βρήκαν φρεάτιο που άγνωστοι είχαν σπάσει το κάλυκα σκυροδέματος και είχαν βάλει φωτιά με εύφλεκτο υγρό στα καλώδια χωρίς να κλέψουν τίποτα.

«Προφανέστατα πρόκειται για δολιοφθορά που θέτει σε κίνδυνο την κυκλοφορία των τρένων αλλά και την απώλεια ελέγχου της ηλεκτροκίνησης» εκτιμά ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων .

«Ο ΟΣΕ θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια του δικτύου και να βρεθούν οι ένοχοι αυτών των πράξεων» όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης.

