Προαστιακός: Τηλεδιοίκηση εκτός λειτουργίας - Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων, λόγω προβλήματος στο σύστημα τηλεδιοίκησης.

Καθυστερήσεις αναμένεται να παρατηρηθούν τις επόμενες ώρες στα δρομολόγια του Προαστιακού, λόγω προβλήματος στην τηλεδιοίκηση και απώλειας αιχμών στο τμήμα από το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών έως το αεροδρόμιο.

Τα προβλήματα αυτά, θα έχουν αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού: Πειραιάς – Κιάτο, Αθήνα – Χαλκίδα και Πειραιάς – Αεροδρόμιο.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Τηλεδιοίκηση εκτός λειτουργίας και απώλεια αιχμών στο τμήμα ΣΚΑ-Αεροδρόμιο. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Πειραιάς - Κιάτο, Αθήνα - Χαλκίδα και Πειραιάς - Αεροδρόμιο. — Hellenic Train (@HellenicTrain) September 16, 2023

