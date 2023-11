Αθλητικά

Πέθανε ο Νίκος Γιούτσος - Θρήνος στον Ολυμπιακό

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Νίκου Γιούτσου. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θρυλικό Νίκο Γιούτσο.

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του αθλήματος, Νίκος Γιούτσος σε ηλικία 81 ετών.

Γεννημένος τον Απρίλιο του 1942 στο Μακροχώρι Καστοριάς, ο Νίκος Γιούτσος μεγάλωσε στην Ουγγαρία, όπου είχε καταφύγει μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του ως πολιτικός πρόσφυγας.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Όλυμπο, ομάδα Ελλήνων προσφύγων και έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία και φόρεσε για μία δεκαετία, πετυχαίνοντας 100 γκολ. Έμεινε στην ιστορία για τον τρόπο που αγωνιζόταν και την ατάκα «Εμπαινε Γιούτσο!» που φώναζαν για χάρη του οι οπαδοί των Πειραιωτών.

Η ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός:

"Η ΠΑΕ Ολυμπιακός πενθεί και εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον χαμό του Νίκου Γιούτσου.

Ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ολόχρυση ιστορία του Ολυμπιακού, μια μεγάλη μορφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Γεννημένος στην Καστοριά, μεγαλωμένος στην Ουγγαρία, φόρεσε τα ερυθρόλευκα για δέκα χρόνια και αγαπήθηκε όσο λίγοι. Από τη σεζόν 1964-’65 έως το καλοκαίρι του 1974 ξεσήκωνε τον κόσμο στις κερκίδες με τις προσωπικές του ενέργειες.

«Εμπαινε Γιούτσο!» τον παρότρυναν χιλιάδες άνθρωποι στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», εξαιτίας των επελάσεών του προς τις αντίπαλες εστίες. Ένα σύνθημα, μια ιαχή που έμεινε στην ιστορία!

Με τη φανέλα του Θρύλου αγωνίστηκε σε 330 παιχνίδια, σημείωσε 128 γκολ και δοξάστηκε. Ένας αυθεντικός μπαλαδόρος, ο οποίος με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα.

Το αποτύπωμά του Νίκου Γιούτσου θα μείνει βαθύ στην ιστορία του Συλλόγου."

