Παλαιστίνη: “θρίλερ” με την απόπειρα δολοφονίας στον Αμπάς

Αναστάτωση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που δείχνει επίθεση στην φρουρά του Παλαιστίνιου ηγέτη Μαχμούτ Αμπάς. Αμφισβητεί την δολοφονική επίθεση το Ισραήλ.

Επίθεση με πυροβολισμούς δέχτηκε το κομβόι που μετέφερε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ένας άνδρας που ανήκει στην φρουρά του Παλαιστίνιου ηγέτη, πέφτει νεκρός σε ενα καταιγισμό πυρών σε δρόμο της Ραμάλας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου και βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η αυτοκινητοπομπή του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής γίνεται στόχος οργάνωσης με την επωνυμία "Γιοι του Αμπού Γιαντάλ". Είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρόεδρο που επέζησε της ενέδρας ότι θα τους βρει μπροστά του, αν εντός 24ωρου δεν ανακοίνωνε πρωτοβουλίες εναντίον του Ισραήλ.

Το τελεσίγραφο δεν είχε λήξει όταν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωνε ότι μόλις λήξει ο πόλεμος, η Λωρίδα της Γάζας θα παραμείνει υπό ισραηλινή κατοχή.

#SONDAKIKA

Filistin Devlet Baskan? Mahmud Abbas’?n konvoyuna ates ac?ld?.



??Sald?r?y? ‘Ebu Cendel'in Cocuklar?’ ustlendi.

??Ebu Cendel'in Cocuklar?, Mahmud Abbas’a Gazze konusunda ad?m atmas? ve Israil’e kars? harekete gecmesi icin 24 saat sure vermisti. pic.twitter.com/ZKRwqOpZGC — EHA MEDYA (@eha_medya) November 7, 2023

Αμφισβήτηση από το Ισραήλ - Διάψευση από την Παλαιστίνη

Ισραηλινά ΜΜΕ αμφισβητούν την επίθεση που δέχθηκε με πυροβολισμούς ο Μαχμούντ Αμπάς, αναφέροντας μεταξύ άλλων λόγων ότι μεταδόθηκε και αναπαράχθηκε κυρίως από τουρκικά ΜΜΕ. Παράλληλα, υπάρχουν και αναφορές στα διεθνή μέσα ότι οι Παλαιστίνιοι διέψευσαν την είδηση.

