Αλεξανδρούπολη - Παιδική χαρά: Ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Ξεριζώθηκαν μαλλιά και δέρμα από το κεφάλι 14χρονης. Μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

-

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα σε παιδική χαρά στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα κορίτσι ηλικίας 14 ετών τραυματίσθηκε σοβαρά και διεκομίσθη αιμόφυρτη στο νοσοκομείο της πόλης.

Όλα έγιναν αργά το απόγευμα, στην παιδική χαρά επί της οδού Ποιμενίδη, όταν η 14χρονη βρισκόταν πάνω στον «μύλο» μαζί με άλλα παιδιά.

Την ώρα που έπαιζε, τα μαλλιά της πιάστηκαν στον άξονα του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν από το κεφάλι της, όπως και δέρμα από το κρανίο της, πάνω από τα μάτια μέχρι το πάνω μέρος της κεφαλής.

Τόσο τα παιδιά που έπαιζαν μαζί της, όσο και γονείς άλλων παιδιών που ήταν στην παιδική χαρά, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια και έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το κορίτσι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: e-evros.gr

