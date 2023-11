Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι πάλεψε αλλά υπέκυψε στην ανώτερη Μάλαγα

Βαριά ήττα στην Ισπανία για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Τη δεύτερη ήττα του στον 1ο όμιλο του Basketball Champions League, υπέστη επί ισπανικού εδάφους το Περιστέρι.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη «έπεσε» με το βαρύ 81-64 απέναντι στην Ουνικάχα Μάλαγα, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 1-2. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι παρέμειναν αήττητοι στην κορυφή του ομίλου (ρεκόρ 3-0).

Τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας (23/66 στα σουτ εντός πεδιάς, 34,85%), τα 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο και η διάρκεια των Ισπανών στο αμυντικό κομμάτι (κράτησαν την ελληνική ομάδα κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε ένα δεκάλεπτο), δεν επέτρεψαν στο Περιστέρι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό απόψε. Οι «κυανοκίτρινοι» βρέθηκαν με το... καλησπέρα σε μειονεκτική θέση (26-15 στο 10΄), αδυνατώντας να αντιδράσουν μέχρι το καταδικαστικό 64-45 στο 30΄.

Οι Κένι Ουίλιαμς και Τζo Ράγκλαντ με 12 και 10 πόντους, αντίστοιχα, ήταν οι μοναδικοί παίκτες του Περιστερίου με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ από την Ουνικάχα ξεχώρισε ο επιθετικός πλουραλισμός (σκόραραν όλοι οι παίκτες πλην του Μάριο Σέιντ-Σουπερι) και οι Νιχάντ Ντέντοβιτς, Γιανκούμπα Σίμα, οι οποίοι σημείωσαν από 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 44-33, 64-45, 81-64

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρκές, Βογίνοβιτς, Όλιοτ

Οι συνθέσεις:

ΜΑΛΑΓΑ (Ιμπον Ναβάρο): Οσετκόφσκι 7 (1), Ετζίμ 10 (1), Τέιλορ 3 (1), Μπαρέιρο 9 (2), Ντίαθ 5 (1), Ντέντοβιτς 11 (1), Σεντ-Σουπερί, Τόμας 2, Κράβις 7 (1), Πέρι 9 (1), Σίμα 11.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 7, Ράγκλαντ 10, Ντάνγκουμπιτς 4, Ξανθόπουλος, Χαντς 9 (1), Πουλιανίτης 3 (1), Ρένφρο 4, Ουίλιαμς 12 (4), Τόμπσον 8, Χουγκάζ 5 (1), Ζούγρης 2.

