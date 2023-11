Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Νέες ημέρες προβολής στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ημέρες και ποια ώρα θα προβάλλεται το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

-

Ένα διάσημο παιχνίδι που συναρπάζει από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.

Ένας δυνατός παρουσιαστής που ξέρει καλά τη συνταγή της επιτυχίας.

Εκατοντάδες παίκτες που τολμούν να ρισκάρουν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», έχοντας κατακτήσει την κορυφή, συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και δίνει νέο ραντεβού κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00.

Ο φοβερός Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει, με τον δικό του… άπαιχτο τρόπο το σύνθημα, οι ερωτήσεις πέφτουν σαν βροχή, οι παίκτες επικαλούνται τη γνώση, τη μνήμη ή την τύχη τους και η αγωνία χτυπάει κόκκινο!

Συγκινήσεις, απρόοπτα, συναρπαστικές στιγμές και μέχρι 100.000 ευρώ γι’ αυτόν που θα φτάσει έως το τέλος.

Με τον «Εκατομμυριούχο», κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00, τεστάρουμε αυτά που ξέρουμε, μαθαίνουμε αυτά που δεν γνωρίζουμε και διεκδικούμε το έπαθλο της... καλύτερης συντροφιάς.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Project Manager: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Αρχισυνταξία : Πάνος Χάλας

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

#Ekatommyriouxos

Ειδήσεις σήμερα:

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος

Θεσσαλονίκη: Η μητέρα της Έμμας αγκαλιάζει τη λήπτρια του νεφρού της (βίντεο)

Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της