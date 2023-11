Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Πρέβεζα

Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στην Πρέβεζα.

Το μέγεθος του σεισμού ήταν 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 8 χιλιόμετρα δυτικά της Λούτσας Πρεβέζης.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

