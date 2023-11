Κοινωνία

Ισραήλ - Γάζα: Δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική σε 39χρονο για “αναρτήσεις μίσους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο άνδρας που κατηγορείται για αναρτήσεις στα social media, οι οποίες σχετίζονταν με τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς και προέτρεπε σε πράξεις βίας.

-

Δικογραφία σε βάρος ενός 39χρονου Αιγύπτιου σχηματίστηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ο 39χρονος κατηγορείται για αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τον Οκτώβριο του 2023, οι οποίες σχετίζονταν με τον πόλεμο Ισραήλ - Γάζας και προέτρεπε σε πράξεις βίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση του άρθρου 187Α παρ. 6 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 του Ποινικού Κώδικα».

Ο Αιγύπτιος ζει και εργάζεται εδώ και 10 χρόνια στα Χανιά της Κρήτης, ενώ προς το παρόν δεν έχει συλληφθεί. Σημειώνεται ότι ο 39χρονος φέρεται να επαινούσε την οργάνωση Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, που είναι παρακλάδι της Χαμάς, και καλούσε τους ομόθρησκους σε ένοπλη Τζιχάντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Πρέβεζα

Τροχαίο - Ηράκλειο: Θρήνος για τον 17χρονο που κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος