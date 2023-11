Τεχνολογία - Επιστήμη

“Brave New Greece”: Κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μας περιμένει ένα ανεπανάληπτο φουτουριστικό ταξίδι στο μέλλον της χώρας μας, μια εμπειρία που κανένας μας δεν πρέπει να χάσει.

-

Μια τηλεοπτική σειρά για την Ελλάδα.

Ένα φουτουριστικό και αισιόδοξο ταξίδι στο μέλλον της χώρας.

Ένα docuseries 16 επεισοδίων, για την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπου, φύσης και τεχνολογίας.

Το «BRAVE NEW GREECE» έρχεται από το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 16:00 με ξεναγό τη CEO της αθηΝΕΑς, Μαριάννα Σκυλακάκη. Η νέα εκπομπή του ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή θα μας προσκαλεί να φανταστούμε το αύριο μέσα από 16 θεματικές ενότητες: Brave New Airports, Brave New Art, Brave New Cities, Brave New Energy, Brave New Everyday, Brave New Home, Brave New Hospitality, Brave New Industry, Brave New Food, Brave New Networks, Brave New Planet, Brave New Skills, Brave New Solutions, Brave New Space, Brave New Water, Brave New Workplace.

Κάθε επεισόδιο του «BRAVE NEW GREECE» αποτελεί ένα πλούσιο, γρήγορο, καλειδοσκοπικό explainer, μια βιβλιοθήκη γνώσης για το μέλλον της χώρας μας και του κόσμου.

Αλήθεια, πόσο διαφορετική θα είναι η ζωή στη χώρα μας σε 20 χρόνια από σήμερα; Μήπως το μέλλον της Ελλάδας και του κόσμου είναι δυστοπικό, παραπέμποντας περισσότερο στον «Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο» του Άλντους Χάξλεϊ; Πόσο πιθανός είναι ένας πόλεμος για το νερό; Τι θα τρώμε στο μέλλον; Πώς θα εργαζόμαστε; Πώς θα επικοινωνούμε και πώς θα ταξιδεύουμε τις επόμενες δεκαετίες; Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη της ψηφιοποίησης; Κατά πόσο η Ελλάδα απειλείται με ερημοποίηση και με πολύ υψηλές θερμοκρασίες; Επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος που έχει ο πλανήτης για να απενεργοποιήσει τη βραδυφλεγή βόμβα της κλιματικής αλλαγής; Ποιο είναι το «αύριο» του διαστήματος;

Επιχειρώντας να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα και σε ακόμη περισσότερα, το «BRAVE NEW GREECE» κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1 θα δίνει βήμα σε κορυφαίους ειδικούς, επιστήμονες, thought-leaders και innovators, οι οποίοι μιλούν για τις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Η συζήτηση για το τι μας περιμένει «εκδημοκρατίζεται» και αποδίδεται με τρόπο που μας αφορά όλους. Παράλληλα, η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, την Κρήτη και την Εύβοια, συναντώντας πρωταθλητές της επιχειρηματικότητας, που όχι μόνο έχουν εντοπίσει τις μεγάλες τάσεις, αλλά έχουν καταφέρει να στηρίξουν το όραμά τους σε αυτές, κάνοντας πράξη την αλλαγή.

Η εκπομπή «BRAVE NEW GREECE» έρχεται για να μας υπενθυμίσει πως το μέλλον δεν είναι εκεί μόνο για να μας προβληματίζει. Είναι εκεί για να μας προκαλεί ενθουσιασμό και να μας κάνει να ονειρευόμαστε νέα όρια για το τι είναι εφικτό. Για το πώς θα κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες. Αρκεί να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αρκεί να δούμε πώς θα προκύψει, μέσα από τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της Ελλάδας του σήμερα.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί το μέλλον προδιαγράφεται συναρπαστικό!

«BRAVE NEW GREECE» με τη Μαριάννα Σκυλακάκη κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΑΝΤ1.

#BraveNewGreece

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παρουσίαση / Σενάριο: Μαριάννα Σκυλακάκη

Σκηνοθεσία: Πάνος Θ. Μελίδης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δελεβέγκος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Ζωγραφάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης

Παραγωγή: «αθηΝΕΑ x ελc» productions

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος

Θεσσαλονίκη: Η μητέρα της Έμμας αγκαλιάζει τη λήπτρια του νεφρού της (βίντεο)