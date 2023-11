Οικονομία

Υδροπλάνα στην Κέρκυρα από το καλοκαίρι του 2024

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αεροπορικής εταιρίας που αγόρασε και διατηρεί το πρώτο ιστορικά σκάφος στην Ελλάδα.

Το πρώτο επιβατικό υδροπλάνο είναι μία στροφή πριν από την αποθαλάσσωσή του, με την εταιρία Hellenic Seaplanes να ξεκινά άμεσα την εφαρμογή του πλάνου της για πτήσεις όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο μεταφοράς παρότι έχει περάσει “χίλια κύματα” τα τελευταία 10 χρόνια μέχρι την εκκίνησή του, “πετάει” από πάνω του την ταμπέλα του “φιλόδοξου project” και γίνεται πλέον άμεσα εφαρμόσιμο, αρχής γενομένης από την τουριστική σεζόν του καλοκαιριού 2024. Αν και η αγορά των υδροπλάνων αποτέλεσε μήλον της έριδος από ξένους και Έλληνες επενδυτές στο πέρασμα των χρόνων, η αεροπορική εταιρία έγινε η πρώτη που προσγείωσε στη χώρα το πρώτο υδροπλάνο του στόλου της, στις αρχές του περασμένου Αυγούστου 2023.

Το σκάφος

Το νεοαφιχθέν επιβατικό υδροπλάνο που πλέον στεγάζεται στη βάση υποστήριξής της Ifly στα Μέγαρα είναι ένα ασφαλές Caravan C-208 της αμερικάνικης κατασκευάστριας εταιρίας CESSNA που αναιμένει την νηολόγηση του από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Το συγκεκριμένο υδροπλάνο υπάγεται στον αμφίβιο τύπο αεροσκάφους, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στο δίκτυο των υδατοδρομίων της Ελλάδας, με τη χρήση πλωτήρων σε συνδυασμό με το υπάρχον δίκτυο αεροδρομίων. Το Cessna Caravan C-208 είναι ιδανικό για οργανωμένα και τακτικά αεροπορικά δρομολόγια, ναυλωμένες ιδιωτικές (charter) πτήσεις, καθώς και ταξίδια περιηγητικού–τουριστικού περιεχομένου. Διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα 12 θέσεων, και με μέση ταχύτητα τα 300 χλμ./ώρα προορίζεται να δώσει έξυπνες λύσεις για γρήγορη μετακίνηση ντόπιων αλλά και τουριστών επιβατών, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Στόχος της εταιρίας είναι η ενίσχυση του στόλου της με άλλα δύο υδροπλάνα μέσα στο επόμενο έτος, ώστε βάσει του επιχειρησιακού της σχεδιασμού να είναι έτοιμη να ικανοποιήσει πολλαπλές πτήσεις στους τουριστικούς προορισμούς και τα νησιά.

Εγκαταστάσεις

Παράλληλα πάντως με τις προετοιμασίες για τα εναρκτήρια δρομολόγια με υδροπλάνα, γίνεται αγώνας δρόμου ώστε να είναι εξίσου έτοιμες οι λειτουργικές συνθήκες που θα επιτρέψουν τις πρώτες αποθαλασσώσεις. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος αυτών είναι η προσπάθεια που γίνεται για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών όπως επίσης και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πρώτων υδατοδρομίων που θα ανοίξουν τις πύλες τους για να υποδεχτούν επιβάτες.

Οι διαδρομές και οι προορισμοί

Τα πρώτα δρομολόγια των υδροπλάνων θα μπορούν να εξυπηρετούν με περιηγητικές πτήσεις (sightseeing) τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων παρέχοντάς τους ένα μοναδικό τρόπο να δουν και να κρατήσουν στη μνήμη τους τα αξιοθέατα του προορισμού τους. Η εταιρία έχει ήδη ενημερώσει την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας για την πρόθεση της να επιχειρεί τέτοιες περιηγήσεις πελατών της κρουαζιέρας, με βάση το Υδατοδρόμιο Κέρκυρας και προορισμό το γύρο του νησιού της Κέρκυρας ή τους Παξούς ή τις Διαπόντιες Νήσους. Οι επιβάτες που συνήθως θα αποβιβάζονται από το κρουαζιερόπλοιό τους στην Κέρκυρα για 8 ώρες, θα έχουν την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε υδροπλάνο και να πραγματοποιήσουν ένα ή περισσότερα από τα τρία παραπάνω δρομολόγια. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τα υδατοδρόμια στην Ελλάδα εάν όλα κυλήσουν ομαλά, θα περιλαμβάνει επίσης στο μέλλον την ενεργοποίηση των υδατοδρομίων Πατρών, Καλαμών, Κυλλήνης Ηλείας και Βόλου, με προορισμούς αντίστοιχα, τα Επτάνησα και τις Σποράδες. Ο προγραμματισμός της εταιρίας για το προσεχές καλοκαίρι θα περιλαμβάνει επίσης και πακέτα περιηγητικών πτήσεων πάνω από δημοφιλή θέρετρα και νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς. Τα δρομολόγια των υδροπλάνων σχεδιάζονται να είναι καθημερινά, επιτρέποντας τη χρήση των σκαφών και για charter πτήσεις κατόπιν διαθεσιμότητάς τους.

