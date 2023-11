Υγεία - Περιβάλλον

ΑΕΛ - Παναγιώτης Νάσης: Ευτυχώς έπαθα ανακοπή καρδιάς… στο γήπεδο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο προπονητής τερματοφυλάκων της Λάρισας, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, πριν τον αγώνα με την Κοζάνη.

-

Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στιγμές αγωνίας βίωσαν άπαντες στο γήπεδο της Κοζάνης, όπου ο Παναγιώτης Νάσης κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λόγω ανακοπής καρδιάς.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των ιατρικών επιτελείων των δύο ομάδων και στην χρήση απινιδωτή, ο προπονητής τερματοφυλάκων της ΑΕΛ κέρδισε την μάχη για την ίδια του την ζωή, σε μια περίπτωση που θυμίζει έντονα το περιστατικό με τον Κρίστιαν Έρικσεν της Εθνικής Δανίας στο Euro 2020.

Ο Παναγιώτης Νάσης πήρε σήμερα εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και ευελπιστεί ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στα γήπεδα και στις προπονήσεις της ΑΕΛ.

Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ΑΕΛ, που θέλει να βρεθεί το Σάββατο στο γήπεδο, για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β, μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει "τυχερός" που έπαθε ανακοπή καρδιάς στο γήπεδο, ενώ εξηγεί ότι θα πρέπει στους αγωνιστικούς χώρους να βρίσκονται πάντοτε ασθενοφόρα με διασώστες και μάλιστα αρκετή ώρα πριν από τον αγώνα.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις του Παναγιώτη Νάση στον ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Πατέρας καταδικάστηκε μετά από καταγγελία των παιδιών του

Κακοποίηση ζώων: Πρόστιμο για έθιμο με άλογα

Φαίη Μπακογιώργου: ανατροπή στον θάνατο της νεαρής εγκύου