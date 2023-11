Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος για ασέλγεια γυμναστής

Ποιο νέο στοιχείο φέρεται να κατέθεσε στην ανακρίτρια ο εκπαιδευτικός, βάσει του οποίο επιχειρεί να διαψεύσει τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με απόφαση της ανακρίτριας ο 30χρονος γυμναστής που κατηγορείται για παρενόχληση μαθητών του, σε σχολείο στον Ασπρόπυργο. Όπως μετέδωσε ο συντάκτης του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος, η υπόθεση είναι στο στάδιο της διερεύνησης τόσο από τη Δικαιοσύνη όσο και από την Αστυνομία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγητής φυσικής αγωγής έχει προσκομίσει και ένα χαρτί στο οποίο εμφανίζεται να έχει αναπηρία, και να του είναι φυσικώς αδύνατη η πράξη για την οποία κατηγορείται.

Όπως είναι γνωστό, μητέρα μαθητών του σχολείου έχει καταγγείλει: «Όταν βγήκαν στη δημοσιότητα έπιασα τα παιδιά μου και τα ρώτησα τι ακριβώς γίνεται στην τάξη στη γυμναστική. Οι δύο μου είπαν πως τους γαργαλάει κι ο τρίτος μου είπε πως «εμένα με γαργαλάει στην κοιλιά και ήθελε να μου πιάσει τα γεννητικά του όργανα κι εγώ δεν τον άφησα».

