“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα... επίμονα κουνούπια, τα τρόφιμα ζύμωσης και τα audiobooks

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου στις 14:00

Γιατί τα κουνούπια εξακολουθούν να μας τσιμπούν αυτή την εποχή; Τι πρέπει να κάνουμε;

Επιτρέπεται τα παιδιά μας να μάς βλέπουν γυμνούς;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στο Άσυλο Ανιάτων, που φροντίζει επί 130 χρόνια ανθρώπους με αναπηρία.

Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 14:00

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ: Μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη, με συμμετοχή Ελλήνων ερευνητών, για τα τρόφιμα ζύμωσης και τα οφέλη τους.

Η παγκόσμια τάση των audiobooks: Πώς επιδρούν στην ψυχική μας υγεία;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Γιατί επιβάλλεται να χτενίζουμε το κουνέλι μας;





