Ρεν – Παναθηναϊκός: Τσάμπα… ήττα για το “τριφύλλι”

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν την κακή τους αμυντική λειτουργία, σε μια αναμέτρηση που είχαν το «πάνω χέρι» μετά την ισοφάριση και το αριθμητικό πλεονέκτημα.

Αν και βρέθηκε να παίζει με παίκτη παραπάνω για περίπου μία ώρα αγώνα, ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» ξανά κάθε αμυντική αδράνειά του απέναντι στη Ρεν και ηττήθηκε για δεύτερη φορά απ’ τη γαλλική ομάδα, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Riazhon Park» της Βρετάνης, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Μία ήττα που κράτησε τους «πράσινους» στους 4 βαθμούς και τρίτους πλέον στη βαθμολογία, καθώς η Βιγιαρεάλ πέρασε με νίκη 2-1 απ' τη Λάρνακα κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα.

Η πρώτη θέση πλέον χάνεται για τους παίκτες του «τριφυλλιού» που θα πάνε να τα παίξουν όλα για όλα για τη δεύτερη θέση το βράδυ της 30ής Νοεμβρίου στο «Θεράμικα» απέναντι στη Βιγιαρεάλ, σε έναν όμιλο που... έμπλεξε για τα καλά κι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Η Ρεν άνοιξε το σκορ στο 9’ με απευθείας φάουλ του Ρίντερ (και μεγάλο σφάλμα του Μπρινιόλι), ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με εύστοχο πέναλτι του Ιωαννίδη στο 34’ (σε φάση που αποβλήθηκε ο Μπελοσιάν), όμως οι Γάλλοι έφτασαν στη νίκη με τα τέρματα των Σαλάχ (67’) και Μπλας (70’ πέναλτι).

Η Ρεν πήρε προβάδισμα πολύ νωρίς, κυριολεκτικά απ’ το... πουθενά, έπειτα από ένα τεράστιο σφάλμα του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Στο 9ο λεπτό ο Ρίντερ εκτέλεσε ένα φάουλ από μεγάλη απόσταση με την μπάλα να παίρνει κατεύθυνση προς τα μέσα. Ο Μπρινιόλι έκανε κίνηση να την υποδεχθεί στην αγκαλιά του, αλλά του... γλίστρησε από τα χέρια, πέρασε κάτω απ’ τα πόδια του και κατέληξε στο βάθος των διχτύων του για το 1-0 της γαλλικής ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «απαντήσει» αμέσως και στο 12’ απ’ τη σέντρα του Βιλένα, ο Ιωαννίδης έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε μακριά απ’ την εστία του Γκαγιόν.

Το ίδιο έγινε και στο 17’ στο σουτ του Μπερνάρ έξω απ’ την περιοχή, ενώ στο 32’ έγινε η φάση με πρωταγωνιστή τον Φώτη Ιωαννίδη που άλλαξε όλα τα δεδομένα στο ματς. Ο διεθνής Έλληνας φορ έβαλε στην πλάτη του τον Μπελοσιάν, «έσπασε» την μπάλα προς τον Παλάσιος, όμως αυτή κόντραρε και την ώρα που πήγε να εκτελέσει ο ίδιος μέσα απ’ τη μικρή περιοχή, δέχθηκε το μαρκάρισμα απ’ τον στόπερ της γαλλικής ομάδας.

Ο Σκωτσέζος διαιτητής Κόλουμ κλήθηκε απ’ τον συμπατριώτη του VAR, Νίκολας Γουάλς κι έκανε on field review, δίνοντας την εσχάτη των ποινών και κόκκινη κάρτα στον Μπελοσιάν. Ο Ιωαννίδης ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι στο 34’ και δεν λάθεψε, κάνοντας το 1-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 56’ ο Τζούριτσιτς βρέθηκε σε θέση βολής μετά τη σέντρα του Μλαντένοβιτς, αλλά ο Γκαγιόν έδιωξε με τα πόδια, σε μία φάση που «τελείωσε» αμέσως καθότι ο Παλάσιος ήταν εκτεθειμένος την ώρα την εκτέλεσης του Σέρβου μεσοεπιθετικού.

Στο 65’ ο Ρεν «τιμώρησε» το κακό αμυντικό transition του Παναθηναϊκού και πήρε ξανά το προβάδισμα. Με τρεις γρήγορες πάσες οι Γάλλοι βρήκαν στην κόντρα, ο Λε Φε σούταρε, ο Μλαντένοβιτς έβαλε την κόντρα κι ο Σαλάχ που ερχόταν ως... τρέιλερ έκανε με κοντινή προβολή το 2-1 για τη Ρεν.

Το καταστροφικό πεντάλεπτο του Παναθηναϊκού είχε και συνέχεια, καθώς στο 67’ ο Βιλένα ανέτρεψε τον Μάτιτς μέσα στην περιοχή κι έκανε καθαρό πέναλτι. Ο Κόλουμ έδωσε αμέσως την παράβαση κι ο Μπλας στο 70’ έκανε το 3-1 απ’ την άσπρη βούλα για τη γαλλική ομάδα.

Στο 79’ ο Σπόραρ, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς, είχε ένα καλό σουτ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκαγιόν, ενώ στο 85’ ο Σλοβένος άσος έχασε μία ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία, όταν το πλασέ του μέσα απ’ την περιοχή πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Η Ρεν έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με δυνατό σουτ του Μπλας που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι, στην τελευταία καλή στιγμή του ματς.

Διαιτητής: Γουίλιαμ Κόλουμ (Σκωτία)

Κίτρινες: 33’ Μπουριζό, 55’ Γου, 81’ Σανταμαρία - 44’ Βαγιαννίδης, 52’ Ρουμπέν

Αποβολές: 33’ Μπελοσιάν (απευθείας κόκκινη)

ΡΕΝ (Μπρούνο Ζενεσιό): Γκαγιόν, Ντουέ, Γου, Μπελοσιάν, Τεατέ, Μπουριζό (63’ Μπλας) Λε Φε, Μάτιτς (90'+4' Ασινιόν), Τεριέ (63’ Σαλάχ), Ρίντερ (62’ Σανταμαρία), Καλιμουεντό (35’ Τρουφέρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης (79’ Σπόραρ), Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν (79’ Αράο), Τσέριν (46’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Παλάσιος (72’ Μαντσίνι), Μπερνάρ (71’ Αϊτόρ), Ιωαννίδης.

