Τατόι: Τα σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα που βρέθηκαν στο ανάκτορο (εικόνες)

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν για πρώτη φορά εικόνες με ευρήματα ιδιαίτερης αξίας που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του πρώην βασιλικού κτήματος.

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Πολιτισμού με την υπογραφή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) όπου παρουσιάζεται η καταγραφή των αντικειμένων που πραγματοποιείται στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου.

Το βίντεο καταγράφει το έργο των τεκμηριωτών και παρουσιάζει τον τρόπο που εργάζεται η εξειδικευμένη ομάδα καταγραφέων που απασχολείται στο έργο της τεκμηρίωσης του υλικού στο Τατόι.

Η ταινία ετοιμάστηκε για την διημερίδα με τίτλο «Καταγράφοντας το παρελθόν, σχεδιάζοντας το μέλλον», της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στη διημερίδα παρουσιάζονται για πρώτη φορά αρκετά από τα 44.000 κειμήλια που μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου από το Εθνικό Αρχείο Μνημείων, το κεντρικό αποθετήριο του ελληνικού κράτους για τα μνημεία της Επικράτειας.

Στο κτήμα, καθώς και σε άλλους χώρους του φυλάσσονται, σήμερα, περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, κάθε είδους: οικιακός εξοπλισμός, έργα τέχνης, ενδύματα, τάπητες, στρατιωτικά είδη, παράσημα, βιβλία, αρχειακό υλικό, γεωργικά εργαλεία, κ.ά. Χρονολογούνται περίπου από το 1860 έως και το 1967. Προέρχονται από τα κτήρια του Τατοΐου αλλά και τις άλλες κατοικίες της τέως βασιλικής οικογένειας.

Τα βλέμματα κλέβουν οι σπάνιες συλλεκτικές πορσελάνες, τα έπιπλα καθώς και σπάνια έργα Τέχνης που βρέθηκαν στο πρώην βασιλικό ανάκτορο.

Η τεράστια συλλογή περιλαμβάνει επίσης ρούχα, παράσημα των τέως βασιλέων, αγάλματα, αλλά και διακοσμητικά πασίγνωστων οίκων.

