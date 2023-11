ΑΕΚ – Μαρσέιγ: Η “Ένωση” κλώτσησε τις ευκαιρίες και ηττήθηκε

Αθλητικά

H AEK έχασε για δεύτερη φορά από τους Γάλλους και πλέον η υπόθεση πρόκριση έγινε πολύ δύσκολη.

Την ήττα με 2-0 από τη Μαρσέιγ γνώρισε η ΑΕΚ στην OPAP Arena, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Europa League. Έτσι, η ελληνική ομάδα παραμένει στην τρίτη θέση του ομίλου με 4 βαθμούς, πίσω από τη Μαρσέιγ (8) και τη Μπράιτον (7) την οποία πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε την επόμενη αγωνιστική (30/11) στο ίδιο γήπεδο για να ελπίζει σε πρόκριση. Τα γκολ πέτυχαν ο Μπεμπά στο 25΄ και ο Σαρ στο 90+3΄.

Με πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα ο Αλμέιδα στηρίχτηκε για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό στην εμπειρία. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ματς-καρμπόν με το ματς της Μασσαλίας, με τους Γάλλους να κυριαρχούν και να προηγούνται δίκαια στο πρώτο ημίχρονο και την Ένωση να βγάζει πολύ περισσότερη ενέργεια στο ξεκίνημα του δεύτερου. Η Μαρσέιγ έχασε απίθανη ευκαιρία με τον Βιτίνια, ο οποίος «κλώτσησε αέρα» από την ασίστ του Εντιαγέ και με εξουδετερωμένη όλη την άμυνα της ΑΕΚ στο 17΄. Στο 25΄ από κόρνερ του Κλος ο Μπεμπά σηκώθηκε ψηλότερα απ΄όλους και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Λίγο έλειψε από πανομοιότυπη φάση να δεχθεί κι άλλο γκολ η ΑΕΚ, όταν στο 33΄ ο Λότι εκτέλεσε το κόρνερ και ξανά ο Μπεμπά έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Γενικά η Μαρσέιγ δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα να επιβάλει το ρυθμό της και να διατηρήσει το προβάδισμα. Όλα αυτά μέχρι την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου. Η ΑΕΚ εμφανίστηκε μεταμορφωμένη και «στρίμωξε» τους Γάλλους. Έπρεπε να ισοφαρίσει στο 51΄ σε εξ επαφής κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία μετά από σέντρα του Άμραμπατ, όμως ο 25χρονος στράικερ «σημάδεψε» τον Λόπεθ, ο οποίος λίγα λεπτά αργότερα (54΄) επενέβη καθοριστικά και στο σουτ του Γκατσίνοβιτς μέσα από την περιοχή.

Στο 63΄ ο Αθανασιάδης έσωσε σίγουρο γκολ με ενστικτώδη απόκρουση στην προσπάθεια του Βιτίνια, κρατώντας την ΑΕΚ εντός αγώνα. Στο σημείο εκείνο ο Αλμέιδα πραγματοποίησε τη γνωστή τριπλή διορθωτική του κίνηση, ρίχνοντας στο παιχνίδι όλα τα επιθετικά του όπλα: και Τσούμπερ και Πόνσε και Αραούχο. Χάθηκε η συνοχή και η ορμή που είχαν παρουσιάσει οι γηπεδούχοι και η Μαρσέιγ κατάφερε να «παγώσει» το ρυθμό του παιχνιδιού. Στο 80΄ ο Βιτίνια προσπάθησε να «τελειώσει» το ματς, όμως το διαγώνιο σουτ που επιχείρησε βρήκε στο δοκάρι.

Η Ένωση μπορούσε ακόμα να ελπίζει. Άρχισε να απειλεί ξανά, ανορθόδοξα με σέντρες του Ελίασον από δεξιά και ο Γκατούζο «απάντησε» με αλλαγές που είχαν ως στόχο να «θωρακίσουν» την άμυνα στις επιθέσεις... από αέρος. Στην εκπνοή η πρωταθλήτρια κέρδισε διαδοχικά κόρνερ και απείλησε με κεφαλιές και δημιούργησε... πανικό στην περιοχή των Γάλλων. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Βερετού έκλεψε τη μπάλα, έφτασε απέναντι από τον Αθανασιάδη και «δώρισε» το γκολ στον Ισμαϊλα Σαρ ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: Πόνσε - Βιτίνια

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (81΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα (63΄ Αραούχο), Γκατσίνοβιτς (63΄ Τσούμπερ), Άμραμπατ (76΄ Ελίασον), Μάνταλος, Γκαρσία (63΄ Πόνσε)

ΜΑΡΣΕΪΓ (Τζενάρο Γκατούζο): Πάου Λόπεθ, Κλος (90+5΄ Ζιγκό), Μπεμπά, Μπαλέρντι, Λόντι, Κοντογκμπιά, Χαρίτ (90+5΄ Ναντίρ), Βερετού, Εντιαγέ (86΄ Μουρίγιο), Κορέα (60΄ Σαρ), Βιτίνια