Επίδομα Παιδιού: Πότε κλείνει η πλατφόρμα αιτήσεων

Ποιες οι προϋποθέσεις λήψης του επιδόματος, πότε τίθεται σε αναστολή ή διακοπή η καταβολή του, και σε ποιες περιπτώσεις συμψηφίζεται.

Εκτός λειτουργίας πρόκειται να τεθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 η πλατφόρμα Α21, για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος παιδιού, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπολογισμού της καταβολής της πέμπτης δόσης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου (30 Νοεμβρίου 2023), σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όσον αφορά στον τρόπο χορήγησης του επιδόματος, επισημαίνεται ότι ελέγχονται μεταξύ άλλων τα εξής:

η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση –από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο– και

η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως τα σχετικά πεδία, όπως τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Διευκρινίζεται, δε, πως για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πλατφόρμα θα ανοίξει αυτόματα στις 30 Νοεμβρίου 2023.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Υπενθυμίζεται πως το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022.

Διευκρινίσεις για τις πληρωμές

1. Η καταβολή του επιδόματος ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ:

Εάν περιέλθουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του δικαιούχου, το επίδομα επιστρέφεται από την έναρξη χορήγησής του.

Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

2. Υποβληθείσα αίτηση Α21 με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύναται να τίθεται ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ πριν από την καταβολή του επιδόματος, μέχρι να ελεγχθούν τα επισυναπτόμενα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

3. ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:

Εάν ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρυνθεί από την Ελλάδα και η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.

Εάν ο δικαιούχος απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή ελληνικής τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξαρτώμενο τέκνο ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του Εξωτερικού.

Εάν η δικαιούχος μητέρα και τα εξαρτώμενα τέκνα φιλοξενούνται σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών.

4. Η καταβολή επιδόματος ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ:

Την 1η του επόμενου μήνα λήξης του σπουδαστικού ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών προκειμένου για φοιτητές – σπουδαστές και πάντως όχι πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της διαγραφής σπουδαστή ή φοιτητή λόγω διακοπής των σπουδών.

Την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του εξαρτώμενου τέκνου.

Την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του γάμου του εξαρτώμενου τέκνου.

Την πρώτη του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκαθίστανται μόνιμα στο εξωτερικό.

Την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που λήγει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και πάντως όχι πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνει το τέκνο το 24ο έτος της ηλικίας του.

5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΣΟ επιδόματος από το ποσό που δικαιούται, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα μέχρι την αποπληρωμή του.

6. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222) καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 214 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), επιτρέπεται να συμψηφίζονται με το χορηγούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), στις ίδιες οικογένειες επίδομα παιδιού, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της περ. 11 του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222).

