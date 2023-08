Οικονομία

Επίδομα παιδιού: πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Πότε σταματά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού.

Την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, θα κλείσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων Α21-επίδομα παιδιού, όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2023, για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του τέταρτου διμήνου του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε για τους δικαιούχους την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την καταληκτική ημερομηνία στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

