Αθλητικά

ΑΕΚ – Μαρσέιγ: Συλλήψεις φιλάθλων με βεγγαλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες και τι βρέθηκε πάνω τους κατά τη διενέργεια σωματικού ελέγχου από την Αστυνομία.

-

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και για την πρόληψη της οπαδικής βίας, έλεγχοι κατά τους οποίους συνελήφθησαν 5 άτομα, ηλικίας 16, 18, 21, 22 και 34 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και το Τμήμα Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνος σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους –κατά περίπτωση– για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και για παράβαση της νομοθεσίας περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

Από τους σωματικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί οι αρμόδιοι για τους προελέγχους των φιλάθλων που προσέρχονταν στην αθλητική εκδήλωση, εντοπίστηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν συνολικά, μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης και δύο βεγγαλικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Φωκάς

Κασσελάκης: Δημοψήφισμα από τη βάση για τις διαγραφές

Άνω Λιόσια: Επίθεση με χειροβομβίδες σε μονοκατοικία