Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη - Έλληνας φίλαθλος: “Κρατούσα μαχαίρι, αλλά δεν τον χτύπησα εγώ” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής ενός 35χρονου στη δολοφονία του φιλάθλου, εκείνος παραδέχεται μεν ότι κρατούσε μαχαίρι στα επεισόδια, αλλά αρνείται ότι χτύπησε το θύμα.

-

Του Σπύρου Λεβειδιώτη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΓ1

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους πήραν δείγμα DNA από τον 35χρονο Έλληνα φίλαθλο, που φέρεται να έχει εμπλοκή στην δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι αστυνομικοί περιμένουν πλέον την απάντηση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να δουν αν το ορφανό DNA που έχει βρεθεί σε ένα μαχαίρι είναι δικό του. Στο ίδιο μαχαίρι έχει βρεθεί γενετικό υλικό του Μιχάλη Κατσούρη.

Ο 35χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Ταυτόχρονα με εμένα είχαν προλάβει και τον Μιχάλη. Και ο Μιχάλης έφαγε το ίδιο ξύλο με εμένα από σίδερα και ξύλα. Μαχαίρι δεν είδα εκείνη τη στιγμή να τον μαχαιρώνουν αλλά εκεί γύρω υπήρχαν Κροάτες με μαχαίρια. Ενώ τρώγαμε ξύλο και οι δύο και εγώ και ο Μιχάλης, βρήκαμε ένα κενό και πήγαμε να τους ξεφύγουμε γυρνώντας την πλάτη και ξεκινώντας να τρέχουμε».

Ακόμη, είπε σύμφωνα με πληροφορίες ότι πέταξε το μαχαίρι που κρατούσε.

«Είμαι σίγουρος ότι και αν το κρατούσα στο χέρι ενώ ο Μιχάλης ήταν δίπλα μου σίγουρα δεν τον ακούμπησα με το μαχαίρι αλλά μόνο χέρι με χέρι ακουμπήσαμε ή ώμο με ώμο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο 35χρονος καταδικάστηκε το καλοκαίρι σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για τα επεισόδια του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο, ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, το 2017. Συνελήφθη την Τετάρτη και θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Ο δικηγόρος του, Χριστόδουλος Φίλιας, δήλωσε ότι «του έχει ασκηθεί δίωξη για τέσσερα αδικήματα, όμως καμία σχέση δεν έχει με την ανθρωποκτονία του φίλου του Μιχάλη Κατσούρη, την οποία βέβαια εμπλοκή σε αυτά τα αδικήματα που του έχει ασκηθεί δίωξη την αρνείται και θα το αποδείξει ενώπιον της ανακρίτριας».

Στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα διαβιβαστεί το πόρισμα της ΕΔΕ για ευθύνες των αξιωματικών της Αστυνομίας στις 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τιμωρείται με επίπληξη ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, ενώ επιβάλλονται πρόστιμα ίσα με δύο μισθούς σε τέσσερις αξιωματικούς που καρατομήθηκαν, αφού προέκυψαν ευθύνες τις ημέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου στην Κυψέλη: Αποκαλύψεις και μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα - Μεσσηνία: Δύο νέοι ξεψύχησαν στην άσφαλτο (εικόνες)

Τατόι: Τα σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα που βρέθηκαν στο ανάκτορο (εικόνες)