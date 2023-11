Κοινωνία

Οι “μαϊμού” - τεχνίτες που έκλεβαν ηλικιωμένους (βίντεο ντοκουμέντο)

Εικόνες από τις κινήσεις μελών της σπείρας, που άρπαξαν κοσμήματα και μετρητά αξίας 190.000 ευρώ από θύματα τους μεγάλης ηλικίας, προβλήθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Βίντεο ντοκουμέντο με την δράση τριών ανδρών που έκλεψαν το σπίτι ηλικιωμένου παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του ο Μανώλης Ασαριώτης, περιγράφοντας τις εικόνες από το βίντεο, «Κακοποιός, υποδύεται τον τεχνικό. Έχει πείσει τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη διαμερίσματος, να του ανοίξει την πόρτα, προκειμένου να ελέγξει εάν υπάρχει διαρροή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ζητά από το θύμα του να κλείσει τον γενικό διακόπτη και την ώρα που εκείνος απομακρύνεται, οι συνεργοί του κλέφτη βρίσκουν την ευκαιρία και εισβάλουν στο σπίτι».

Αυτό είναι, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα από τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη σπείρας, την οποία εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο ξεκίνησαν τη δράση τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και σε αυτό το διάστημα διέπραξαν εννέα κλοπές σε Άλιμο, Γλυφάδα, Βούλα και Βουλιαγμένη, με λεία 190.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έξι μέλη της συμμορίας και να συλλάβουν τέσσερα από αυτά.

Στην κατοχή τους εντόπισαν χρήματα, κοσμήματα, αλλά και αναβολικά. Δύο από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ με τις εικόνες και μαρτυρίες για την δράση των κακοποιών:

