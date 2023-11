Αθλητικά

Ολυμπιακός - UEFA: Τιμωρία για το ματς με την Γουέστ Χαμ

Τι αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA. Ποια ποινή επιβλήθηκε στους "Πειραιώτες" και γιατί.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA επέβαλλε την Παρασκευή (10/11) στον Ολυμπιακό τιμωρία μερικού κλεισίματος της εξέδρας του «Γ. Καραϊσκάκης» με αναστολή για παραβατικές συμπεριφορές που καταγράφηκαν από τον παρατηρητή στον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τη Γουέστ Χαμ στις 26 Οκτωβρίου.

Η τιμωρία που επέβαλλε το πειθαρχικό όργανο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, αφορά κυρίως την κατηγορία της ρατσιστικής συμπεριφοράς κι αντιστοιχεί σε 5.000 θέσεις του γηπέδου του Ολυμπιακού, ωστόσο έχει ανασταλτικό χαρακτήρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, η UEFA επέβαλλε και πρόστιμο 10.000 ευρώ στους Πειραιώτες, οι οποίοι θα παίξουν με κόσμο στον τελευταίο αγώνα του 1ου ομίλου του Europa League με την Μπάτσκα Τόπολα, όμως οι φίλαθλοί του θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί προκειμένου να μην «ενεργοποιηθεί» η ποινή.

