Ολυμπιακός: μεγάλη νίκη κόντρα στη Γουέστ Χαμ

Πολύ καλή εμφάνιση για τους ερυθρόλευκους που έφερε τη νίκη απέναντι στη Γουέστ Χαμ.

Ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη εφετινή εμφάνισή του και σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη του μέσα στο 2023, επικρατώντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 2-1 της κατόχου του Conference League κι εκπροσώπου της κορυφαίας Λίγκας του κόσμου, της Γουέστ Χαμ από την Premier League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν συγκλονιστική εμφάνιση με κατάθεση ψυχής απέναντι στην ως απόψε πρωτοπόρο του Α΄ ομίλου στο Europa League, που έχει πια συγκάτοικο την Φράιμπουργκ, η οποία νίκησε με 3-1 την Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία. Να σημειωθεί ότι αν η πειραϊκή ομάδα είχε κρατήσει τη νίκη απέναντι στους Σέρβους και δεν ισοφαριζόταν, ενώ προηγήθηκε 2-0, θα υπήρχε τριπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση!

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ ξεκίνησε με τρεις μέσους θέλοντας να γεμίσει το κέντρο του απέναντι σε μια τόσο δυνατή και ποιοτική ομάδα, με τον Έσε να παίρνει θέση δίπλα στους Καμαρά και Αλεξανδρόπουλο, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Με τη δύναμη μιας παλλόμενης από ενθουσιασμό εξέδρας οι παίκτες του Μαρτίνεθ ξεκίνησαν δυνατά και απείλησαν στο 7΄ τα «Σφυριά» με τον Ροντινέι, που όμως δεν βρήκε καλά την μπάλα στην κίνησή του. Δύο λεπτά αργότερα ο Φορτούνης βρήκε με μπαλιά ακριβείας στα 50 μέτρα Ποντένσε, ο Πορτογάλος είδε την κίνηση του Αλεξανδρόπουλου και του πέρασε την μπάλα, για να μπλοκάρει ο Αρεολά το σουτ του νεαρού μέσου.

Η πίεση του Ολυμπιακού στην κυκλοφορία και στο «χτίσιμο» του παιχνιδιού των Άγγλων από την άμυνα κρατούσε ακίνδυνη τη Γουέστ Χαμ, η οποία πιεζόταν αρκετά και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 33΄ από ένα καταπληκτικό γκολ του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή: ο Κώστας Φορτούνης έκανε την ατομική προσπάθεια ανάμεσα στους δύο αμυντικούς μέσους των Λονδρέζων και με εκπληκτικό δεξί σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Αρεολά για το 1-0.

Τρία λεπτά μετά το γκολ ο Έσε έκλεψε μια μπάλα, ο Ποντένσε έδωσε στον Φορτούνη κι εκείνος Ροντινέι, που έκανε το γύρισμα για το κεφάλι του αρχηγού του Ολυμπιακού, με την μπάλα να βρίσκει στον Ογκμπόνα και να καταλήγει κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι φάνηκαν για πρώτη φορά στο 38ο λεπτό με ένα αρκετά άστοχο σουτ του Κούντους και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45΄+1) έγινε το 2-0 από τα... φίλια πυρά του Ογκμπόνα, που βρήκε την μπάλα στη σέντρα του Ροντινέι και την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, με το γκολ να πιστώνεται στον Βραζιλιάνο αμυντικό του Ολυμπιακού.

Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, αφού στο 45΄+3 ο Πασχαλάκης κράτησε απαραβίαστη την εστία του νικώντας τον Ινγκς στο τετ α τετ, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε στο 54΄ εν κινήσει σουτ που έστειλε την μπάλα άουτ.

Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα με μια ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν με τέσσερις παίκτες του να φεύγουν στην αντεπίθεση ο Ελ Κααμπί έδωσε στον Ποντένσε που έφτασε απέναντι στον Αρεολά από θέση πλάγια αριστερα κι επιχείρησε να ξαναγυρίσει στον Μαροκινό που ήταν «φάτσα» με το τέρμα, για να προλάβει ο Ογκμπόνα την τελευταία στιγμή.

Στο 58΄ ο Μόγιες έκανε τριπλή αλλαγή περνώντας τρία «βαριά» χαρτιά του στο παιχνίδι, με τους Πακετά, Αντόνιο και Μπόουεν να παίρονουν τις θέσεις των Φορνάλς, Μπενραμά και Ινγκς. Στο 71΄ νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με τον Ελ Κααμπί να «σπάει» την μπάλα στον Αλεξανδρόπουλο και από τα πόδια του Έλληνα διεθνή να καταλήγει ελάχιστα «δίπλα» από το «Γ» της Γουέστ Χαμ.

Ο νεαρός άσος ήταν πρωταγωνιστής και στη φάση του 79ου λεπτού, όταν με διαδοχικές προσποιήσεις άδειασε τον Κερέρ και υποχρέωσε τον Αρεολά σε σωτήρια επέμβαση για να αποσοβήσει το 3-0, ενώ από την εκτέλεση του κόρνερ που ακολούθησε η κεφαλιά του Πορόσο έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Κι ενώ οι ευκαιρίες χάνονταν από τον Ολυμπιακό, ήταν τα «Σφυριά» που έφτασαν στο γκολ με ένα καταπληκτικό σουτ του Πακετά στο 87΄, που εκμεταλλεύτηκε την κακή απόκρουση του Κίνι και με απίθανο βολέ στην κίνηση μείωσε σε 2-1 αγχώνοντας το «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 90΄+1 νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό, όταν ο Φορτούνης έκανε το σόλο και το σουτ με την μπάλα να αγγίζει το αριστερό δοκάρι των Άγγλων, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Λετονός διαιτητής «χάρισε» τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ογκμπόνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντρίς Τρεϊμάνις (Λετονία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρέτσος, Αλεξανδρόπουλος, Καμαρά, Τζολάκης (στον πάγκο) - Έμερσον, Αντόνιο, Ογκμπόνα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (74΄ Κίνι), Πορόσο, Ρέτσος, Ορτέγκα, Αλεξανδρόπουλος (85΄ Μασούρας), Καμαρά, Έσε, Ποντένσε (85΄ Σολμπάκεν), Φορτούνης (90΄+5 Σκάρπα), Ελ Κααμπί (90΄+5 Γιόβετιτς).

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (Nτέβιντ Μόγιες): Αρεολά, Κερέρ, Μαυροπάνος, Ογκμπόνα, Έμερσον, Σούτσεκ, Γουόρντ-Πράους (72΄ Άλβαρες), Κούντους (72΄ Κορνέ), Φορνάλς (58΄ Αντόνιο), Μπενραμά (58΄ Όουεν), Ινγκς (58΄ Πακετά).

