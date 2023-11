Οικονομία

Επιταγή ακρίβειας και δόσεις βοηθήματων πριν τα Χριστούγεννα

Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες για το ύψος του έκτακτου επιδόματος και τους δικαιούχους. Ποιες άλλες πληρωμές θα γίνουν πριν απο τις Εορτές.

Την προσεχή Πέμπτη 16 Νοεμβρίου ανακοινώνονται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με βάση τα οποία, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, θα πιστοποιείται η δημιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου και έτσι θα ανοίγει ο δρόμος για την χορήγηση της επιταγής ακρίβειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προ καιρού και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης, τόνισαν ότι θα εξαντλήσουν κάθε δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει προκειμένου να στηρίξουν την κοινωνία και τις ομάδες εκείνες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η πορεία των φορολογικών εσόδων εξαιτίας, αφενός της καλής πορείας και της οικονομίας και ειδικά του τουρισμού, αλλά και αφετέρου της μερικής φορολογικής συμμόρφωσης εξαιτίας ελέγχων αλλά και χρήσης των POS, συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά υπερβαίνοντας τους στόχους που έχουν τεθεί.

Στην κυβέρνηση δεν θέλουν να προχωρήσουν σε καμία βεβιασμένη ενέργεια χωρίς να υπάρχει «κλειδωμένος» επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, εν αναμονή μάλιστα και της επικείμενης αξιολόγησης από την Fitch την 1η Δεκεμβρίου, που όλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι και ο εν λόγω διεθνής οίκος αξιολόγησης θα δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χαλάσουν την καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή που Ελλάδα επιχειρεί την ολική επιστροφή στα προ μνημονίων επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια δυσμενής εξέλιξη, η κυβέρνηση θα χορηγήσει και εφέτος την «επιταγή ακρίβειας» σε περίπου 1 εκατ. φορολογούμενους (χαμηλοσυνταξιούχοι, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία κ.λπ.)

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται στην περιοχή των 200 - 250 ευρώ, και θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα γίνουν προς το τέλος του μήνα.

Πέρυσι το έκτακτο επίδομα ήταν ύψους 250 ευρώ και δικαιούχοι ήταν περίπου ένα (1) εκατομμύριο συνταξιούχοι, 172.000 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, καθώς και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες. Επίσης 225.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έλαβαν διπλή δόση και 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ έλαβαν αυξημένο επίδομα κατά 50%.

Στο μεταξύ μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα λάβουν εισοδηματικές ανάσες με την καταβολή 6 έκτακτων και μόνιμων παροχών. Αναλυτικά:

1. Market Pass 2: Οι δικαιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση έως και τις 8 Ιανουαρίου 2024, θα λάβουν το ποσό της ενίσχυσης έως τις 15 Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι οι ψηφιακές κάρτες παραμένουν ενεργοποιημένες έως την 29η Φεβρουαρίου 2024. Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου, θα λάβουν επιπλέον επίδομα και μάλιστα διπλάσιο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

2. Αγροτικό πετρέλαιο: Οι αγρότες θα εισπράξουν την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το 2023.

3. Υοuth Pass: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το Youth Pass και δικαιούχοι είναι περίπου 200.000 νέοι και νέες ηλικίας 18 και 19 ετών, οι οποίοι και θα λάβουν 150 ευρώ έως τις 10 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για ένα μόνιμο μέτρο και έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

4. Επίδομα θέρμανσης: Έχει ανοίξει η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023. Έως τις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης των 100- 1.000 ευρώ. Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, λαμβάνουν ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης, το συνολικό ποσό επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά τη περυσινή περίοδο

5. Εφάπαξ επίδομα σε συνταξιούχους: Σε 750.000 συνταξιούχους όλων των ταμείων με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ θα καταβληθεί έκτακτο επίδομα από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών.

6. Αυξήσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά: Αναπροσαρμόζεται κατά 8% το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για 225.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Έτσι όσοι λαμβάνουν σήμερα 200 ευρώ θα λάβουν 216 ευρώ, όσοι λαμβάνουν 300 ευρώ θα πάρουν 324 ευρώ και όσοι παίρνουν σήμερα 400 ευρώ το μήνα θα λάβουν 432 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

