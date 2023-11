Οικονομία

Τσακλόγλου: οι αυξήσεις στις συντάξεις θα είναι κάτω απο 3,1% (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόση θα είναι η αναπροσαρμογή των συντάξεων από την Πρωτοχρονιά. Ποιοι θα πάρουν έκτακτο επίδομα ως 1.600 ευρώ. Τι αλλάζει στο επίδομα μητρότητας.

-

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί του Σαββάτου ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Πάνος Τσακλόγου.

Ερωτηθείς για τους συνταξιούχους που εργάζονται, ανέφερε ότι η μείωση της παρακράτησης από την σύνταξη τους, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση μέχρι και διπλασιασμό των εργαζόμενων συνταξιούχων, καθώς πέραν του κινήτρου για να ξεκινήσουν ορισμένοι συνταξιούχοι να εργάζονται, πλέον πολλοί που δουλεύουν «μαύρα» θα θελήσουν να γίνει κανονικά η δήλωση της εργασίας τους, παράλληλα με την σύνταξη.

Ο κ. Τσακλόγου είπε ότι επίκειται η καταβολή βοηθήματος σε 750.000 συνταξιούχους, που δεν θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, λόγω προσωπικής διαφοράς, με το ποσό να κυμαίνεται από 200 έως 1600 ευρώ.

Σε ότι αφορά το τελικό ύψος της αύξησης των συντάξεων από την αρχή του 2024, που ο Κωστής Χατζηδάκης έχει προσδιορίσει σε 3,1%, απέφυγε να απαντήσει με ακρίβεια λέγοντας ότι το ποσοστό μπορεί να είναι και χαμηλότερο, λόγω της μείωσης του πληθωρισμού σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Ακόμη, ο κ. Τσακλόγλου είπε πως «Με το νέο νομοσχέδιο εξισώνουμε το επίδομα μητρότητας (7.000 ευρώ) και για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες», τονίζοντας ότι το μέτρο θα έχει άμεση ισχύ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαραθώνιος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εναλλακτικές διαδρομές

Βοιωτία: Νεκρός νεαρός σε καταδίωξη - Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού (εικόνες)

Ιταλία: Λιοντάρι “έκοβε βόλτες” για 5 ώρες στο Λαντίσπολι (βίντεο)