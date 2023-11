Παράξενα

Ιταλία: Λιοντάρι “έκοβε βόλτες” για 5 ώρες στο Λαντίσπολι (βίντεο)

Κλειδωμένοι σε σπίτια και καταστήματα έμειναν οι κάτοικοι της πόλης, καθώς το λιοντάρι τριγύριζε στην περιοχή τους.

Ιταλοί κτηνίατροι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να κοιμήσουν, χρησιμοποιώντας δόση αναισθητικού, το λιοντάρι που, το απόγευμα του Σαββάτου ξέφυγε από τσίρκο του Λαντίσπολι, τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη.

#Italy #Ladispoli People in Ladispoli flee to their cars at the sight of a lion. pic.twitter.com/PLq9CxDkK7 — The National Independent (@NationalIndNews) November 11, 2023

Για περίπου πέντε ώρες, το λιοντάρι παρέμεινε ελεύθερο, σε θαμνώδη περιοχή αλλά και σε δρόμους του Λαντίσπολι.

Ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας αυτής κωμόπολης ζήτησε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα για την ακεραιότητά τους.

In Italy, a lion caused quite a stir. The animal escaped from the circus and walked the streets



A few hours later the lion was caught. He was tied up and will be handed back to the circus.#Italy #Circus #Lion pic.twitter.com/of8EMVqlSd — WBC Defenders (@WBCdefenders) November 12, 2023

Στην επιχείρηση εντοπισμού του λιονταριού, συμμετείχαν καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες

??The mayor's office of #Ladispoli reports that the lion has been captured. They were able to tranquilize him and capture him. Now he will be sent back to the circus.



#Italy #Rome #escape #circus #Lion pic.twitter.com/wpGKUHVPQu

— Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023





