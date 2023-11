Κοινωνία

Κηφισιά: Έκρηξη σε γραφεία κατασκευαστικής εταιρίας

Πότε ακούστηκε ο ήχος της έκρηξης, ποια ειδική μονάδα κλήθηκε να παρέμβει και ποιες είναι οι υποθέσεις που κάνει η Αστυνομία για τις αιτίες του περιστατικού.

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα στο κτήριο όπου στεγάζονται τα γραφεία κατασκευαστικής εταιρείας στην οδό Ηούς, στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της εταιρίας κάλεσε στο 100 αναφέροντας πως τη νύχτα άκουσε εκρήξεις στο κτίριο και πως ανησυχεί για την τύχη της περιουσίας του.

Στο σημείο έσπευσαν αξιωματικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

