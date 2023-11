Κοινωνία

Κηφισιά: Ανήλικος συνελήφθη με ηλεκτρικό μαχαίρι

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων, αυτήν τη φορά με ένα παιδί να φέρει ηλεκτρικό μαχαίρι.

Ένα ηλεκτρικό μαχαίρι βρήκαν πάνω σε έναν 17χρονο που έλεγξαν έξω από το σταθμό του Ηλεκτρικού στην Κηφισιά, αστυνομικοί.

Το παιδί κρίθηκε ύποπτο και υποβλήθηκε σε έλεγχο, την περασμένη Κυριακή, οπότε και εντοπίστηκε το μαχαίρι.

Η Ομάδα Ζ τον μετέφερε στο ΑΤ Κηφισιάς, καθώς συνελήφθη κατηγορούμενος για τον νόμο περί όπλων.

