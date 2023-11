Κοινωνία

Κικίλιας για Μενίδι: Έτοιμα τα αντιπλημμυρικά έργα για το φετινό χειμώνα (εικόνες)

Τι είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της αυτοψίας που πραγματοποίησε στο Ρέμα Αγίας Παρασκευής Μενιδίου.

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί ο Δήμος Αχαρνών στα έργα πρόληψης, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια. Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε αυτοψία τη Δευτέρα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής στις Αχαρνές μαζί με μηχανικούς του υπουργείου, και συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου καθώς και από τον δήμαρχο Αχαρνών Σπύρο Βρεττό.

Ο κ. Κικίλιας έδωσε συγχαρητήρια στον κ. Βρεττό για τα έργα πρόληψης στην περιοχή, ενώ έκανε λόγο για «εξαιρετική δουλειά» στον καθαρισμό ρεμάτων και στα αντιπλημμυρικά έργα στον Δήμο Αχαρνών, παρακινώντας μάλιστα και άλλους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Επιπλέον υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τη σημασία της πρόληψης και επισήμανε την ανάγκη για θωράκιση απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα.

«Η μεγαλύτερη και βασικότερη ευθύνη μας είναι η πρόληψη. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές και σε ό,τι έχει να κάνει με τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι η διάνοιξη των ρεμάτων, ο καθαρισμός των ρεμάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στο δήμαρχο Αχαρνών τον κ. Βρεττό γιατί εδώ πέρα έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, καθαρίζονται τα ρέματα και τα φερτά, μειώνονται οι επιπτώσεις του οποιοδήποτε πλημμυρικού φαινομένου», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε: «Εξήγησα ότι το κλίμα μας είναι τέτοιο και η εποχή είναι τέτοια που πλημμυρικά φαινόμενα θα έχουμε. Πρέπει να θωρακιστούμε και να οργανωθούμε έναντι αυτών. Κ. δήμαρχε, συγχαρητήρια θα ήθελα να παρακινήσω και τους συναδέλφους σας και όλους τους συναδέλφους και στους 2 βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το κεντρικό κράτος ομοίως να προχωρήσουμε με αυτή τη λογική. Είναι μια λογική, η οποία προστατεύει τους πολίτες μας και αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας και αυτός είναι ο προορισμός μας και πάλι συγχαρητήρια».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, αφού ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια επισήμανε ότι μετά την επιστολή που τους απέστειλε ο υπουργός, Β. Κικίλιας, κινήθηκαν άμεσα και γρήγορα και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής προσάθησαν να καθαρίσουν τα ρέματα της περιοχής τους όσο γίνεται γρηγορότερα. «Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής που έχει τελικό αποδέκτη το ρέμα της Εσχατιάς και εδώ πέρα έχει πραγματικά γίνει μεγάλη προσπάθεια από τις υπηρεσίες του δήμου και από τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουμε όλο αυτό το κομμάτι, να κάνουμε κάποια έργα αντιστήριξης εδώ πιο πέρα σε κάποιες οικίες, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και να κάνουμε και μια διάνοιξη εδώ πιο κάτω και να τοποθετήσουμε ουσιαστικά καινούργιους αγωγούς για να μπορέσει η ροή των νερών να είναι φυσιολογική και να μην υπάρχουν προβλήματα. Όπως είπε και ο υπουργός το σημαντικότερο από όλα είναι η πρόληψη και εμείς προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε και με τη συνεργασία με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και με τον κ. Κικίλια να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προλάβουμε το χειμώνα που έρχεται», σημείωσε ο κ. Βρεττός.

Ερωτηθείς για το πόσα κομμάτια ακόμα δεν έχουν καθαριστεί είπε ότι στην περιοχή έχουν αρκετά ρέματα τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν καθαριστεί. «Έχουμε περάσει σε πρώτη φάση, έχουμε κάνει καθαρισμούς, έχουν μείνει κάποια μικρά κομμάτια ακόμα τα οποία συνεχίζουμε και πρέπει πραγματικά με τη βοήθεια και της περιφέρειας και με τα μηχανήματα της περιφέρειας να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα είμαστε απολύτως έτοιμοι για να υποδεχτούμε το χειμώνα που έρχεται», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αχαρνών.

