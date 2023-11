Life

Κάτια Νικολαΐδου: “ράγισαν καρδιές” στο “τελευταίο αντίο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για την δημοφιλή ηθοποιό.

-

Το τελευταίο αντίο είπαν στο νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, στην Κάτια Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή στα 58 της χρόνια, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η ηθοποιός Κάτια Νικολαΐδου άφησε την τελευταία της πνοή στις 8 Νοεμβρίου μετά απονοσηλεία της.

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, έφτασαν στο νεκροταφείο του Παλαιού Φαλήρου η μητέρα και ο αδερφός της Κάτιας Νικολαΐδου. Η μητέρα της ηθοποιού, έπεσε στις αγκαλιές συγγενών και φίλων μόλις έφτασε, ενώ όταν τελείωσε η τελετή, βγήκε από την εκκλησία υποβασταζόμενη.

Την ώρα που βγήκε η σορός από την εκκλησία, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ. Ο αδερφός της ηθοποιού ήταν από εκείνους που κουβάλησαν το φέρετρο, ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα και η κραυγή της μητέρας της, συγκλόνισε τους πάντες.

Η οικογένεια έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στον σύλλογο «Ελπίδα».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Σοφία Βογιατζάκη, ο Πρόδρομος Τοσουνίδης, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα, ο Θοδωρής Κατσαφάδος ο Δημήτρης Στρέπκος, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Δημήτρης Αρβανίτης, είναι μερικοί απ’ όσους βρέθηκαν στην κηδεία της αείμνηστης ηθοποιού.

Η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, μίλησε με συναδέλφους της ηθοποιού που την αποχαιρέτησαν με τον δικό τους συγκινητικό τρόπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες