Δολοφονία Κατσούρη: DNA Έλληνα οπαδού βρέθηκε σε μαχαίρι που είχε αίμα του

Τι υποστηρίζει ο συλληφθέντας οπαδός.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση δολοφονίας του οπαδού της ΑΕΚ, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς ταυτοποιήθηκε DNA 35χρονου οπαδού της ΑΕΚ σε μαχαίρι, στο οποίο υπήρχε αίμα του Μιχάλη Κατσουρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες προέκυψε δείγμα DNA του πρόσφατα συλληφθέντα Έλληνα οπαδού σε ένα από τα μαχαίρια που βρέθηκαν στο σημείο που έγιναν οι συμπλοκές αλλά και γενετικό υλικό του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ταυτοποίηση δεν είναι αρκετή ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη. Ο 35χρονος υποστηρίζει ότι το γενετικό υλικό που βρέθηκε, ήταν από συμπλοκή πριν τον θανάσιμο τραυματισμό του Μιχάλη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας προχώρησε στη σύλληψη του 35χρονου άνδρα στους αθλητικούς χώρους, στον οποίο φαίνεται πως σε βάρος του εκκρεμούσε μία ποινή φυλάκισης 12 μηνών αλλά και χρηματικό πρόστιμο για εμπλοκή σε παλαιότερα επεισόδια στον Βόλο.

