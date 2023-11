Τοπικά Νέα

Εύβοια: Έφυγε κομμάτι από τσουλήθρα και τραυμάτισε 8χρονο

Πώς συνέβη το ατύχημα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Ένα νέο ατύχημα με θύμα ένα παιδάκι ηλικίας 8 ετών σημειώθηκε και πάλι στην Εύβοια την Κυριακή.

Το περιστατικό συνέβη στην παιδική χαρά της πλατείας του Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα όταν και το παιδί ανέβηκε στα σκαλοπάτια της τσουλήθρας και ένα τμήμα αυτής υποχώρησε με αποτέλεσμα την πτώση και τον τραυματισμό του.

Το παιδάκι μετά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο πήρε εξιτήριο μετά από 10 ώρες περίπου παραμονής εκεί.

Η συγκεκριμένη παιδική χαρά είχε ανακατασκευαστεί από τον Δήμο Χαλκιδέων και πληρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς πριν από λίγα χρόνια εξαιτίας δυστυχήματος στην Αθήνα αυστηροποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τις παιδικές χαρές.

Πηγή: evima.gr

