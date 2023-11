Οικονομία

Απασχόληση Μακεδόνων στην Κρήτη: Ως πότε παρατείνεται η προθεσμία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Ως πότε μπορούν να δηλωθούν αγροτικοί εργάτες στη ΔΥΠΑ, για να εργαστούν στην Κρήτη με πληρωμένη στέγαση και μετακίνηση.

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο καινοτόμο «Πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της δράσης είναι η επιδότηση της μετακίνησης ανέργων της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, για εποχική εργασία στον πρωτογενή τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα επιδοτήσει τα έξοδα μετακίνησης και στέγασης. Οι διαθέσιμες θέσεις ωφελουμένων είναι 500, ενώ η επιδότηση ανέρχεται σε έως 250 ευρώ για μετακίνηση και σε έως 250 ευρώ μηνιαία για στέγαση.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Αμυνταίου, Καστοριάς και Γρεβενών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera .

Διευκρινίζεται ότι η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου πρέπει να βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας την οποία έχει δηλώσει μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2023 το αργότερο, στο οικείο ΚΠΑ2.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr .

