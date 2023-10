Οικονομία

Μακεδονία: Άνεργοι επιδοτούνται για να εργαστούν στην Κρήτη ως εργάτες γης

Μηνιαία επιδότηση για μετακίνηση, αλλά και για στέγαση. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων.

Αύριο, Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το καινοτόμο «Πιλοτικό Πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης» της ΔΥΠΑ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023.

Στόχος της δράσης είναι η επιδότηση της μετακίνησης ανέργων της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία, για εποχική εργασία στον πρωτογενή τομέα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα επιδοτήσει τα έξοδα μετακίνησης και στέγασης. Οι διαθέσιμες θέσεις ωφελουμένων είναι 500, ενώ η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται σε έως 250 ευρώ για μετακίνηση και σε έως 250 ευρώ για στέγαση.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας, Αμυνταίου, Καστοριάς και Γρεβενών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera

Επισημαίνεται ότι η έδρα της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου πρέπει να βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει στο ΚΠΑ2 μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2023.

Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται, από τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε.625.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

Στο ταξίδι που έκανα στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 26 Ιουλίου, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του εργατικού Κέντρου, ο οποίος μου ζήτησε να βρούμε λύση στο πάγιο αίτημα για την εύρεση εργατικού δυναμικού. Όπως είχα δεσμευτεί, η λύση βρέθηκε και από αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας 500 ανέργων από τη Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη, όπου πράγματι υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατών. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, που μπορεί να μη λύνει το τεράστιο πρόβλημα των εργατικών χεριών που αντιμετωπίζει η χώρα μας, σίγουρα όμως θα βοηθήσει σημαντικά την κατάσταση. Είμαστε αποφασισμένοι μαζί με τη ΔΥΠΑ να αναλάβουμε πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες για να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό ανά περιοχές της χώρας.

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του πρωτογενή τομέα για εποχικό εργατικό δυναμικό, η ΔΥΠΑ υλοποιεί μια καινοτόμο πιλοτικό δράση μετεγκατάστασης ανέργων που αναζητούν εργασία σε αγροτικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την μείωση της ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

