Μεταναστευτικό: Ενημέρωση Καιρίδη στην Σακελλαροπούλου και για ροές λόγω Μέσης Ανατολής (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για τις αλλαγές στην χορήγηση ασύλου, στο πλαίσιο του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Έκτακτη χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ειδικότερα, o κ. Καιρίδης αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, με δεδομένη την ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο, ενόψει των ευρωεκλογών και του νέου ευρωπαϊκού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Στην Ελλάδα η υψηλότερη έκτακτη χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μεταναστευτικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την έκτακτη χρηματοδότηση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό με το συνολικό ποσό των 258,9 εκατ. ευρώ για το 2023.

Από το συνολικό αυτό ποσό, η Ελλάδα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 42,4 εκατ. ευρώ, χάρη σε δυο προτάσεις που υπέβαλε και εγκρίθηκαν.

Οι προτάσεις αφορούν:

α) Την ανάπτυξη οπτικών ινών και λογισμικού για τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συνοριακών σταθμών και

β) Την αναδοχή/οικογενειακή και κοινοτική φροντίδα και ημί-ρυθμίσεις ανεξάρτητης διαβίωσης για εφήβους.

Η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης από κάθε άλλο κράτος-μέλος, χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή ανά χώρα έχει ως εξής: Βουλγαρία (37,3 εκατ. ευρώ), Λετονία (33,4 εκατ. ευρώ), Κροατία (29,9 εκατ. Ευρώ), Ιταλία 28,8 εκατ. ευρώ), Κύπρος 23,03 εκατ. ευρώ), Λιθουανία (19 εκατ. ευρώ), Ουγγαρία (17,3 εκατ. ευρώ), Ισπανία (9,57 εκατ. ευρώ), Πολωνία (7,85 εκατ. ευρώ), Σλοβακία (5,2 εκατ. ευρώ) και Βέλγιο (5,08 εκατ. ευρώ).

