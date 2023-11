Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το συγκλονιστικό επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, κρίσιμη η κατάστασή τους. Στα όρια της κατάρρευσης η Άννα.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

Sneak preview:

«Κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο»

Σοφοκλής

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 13

Ο Δημήτρης ξεκινά την επιχείρηση για να σώσει την Άννα, με τη βοήθεια του Σταύρου και του Ανδρέα. Την ίδια ώρα, η Άννα βρίσκεται στα όρια της φυσικής και ψυχικής εξάντλησης. Η κατάσταση των αιχμαλώτων, όταν τους βρίσκουν, είναι κρίσιμη. Ο Ανδρέας, ο Σταύρος και η Αγγελική είναι διχασμένοι για το ποιος είναι ο ένοχος. Ο ύποπτος θα οδηγηθεί στην Αστυνομία για προανάκριση. Όμως, έχει δυνατές «πλάτες» να τον υποστηρίξουν.





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi





