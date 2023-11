Κοινωνία

Μεταμόρφωση - Κλοπή ανταλλακτικών : Τους τσάκωσαν εν ώρα δράσης σε συνεργείο

Συνελήφθησαν δύο άτομα την ώρα που έκλεβαν ανταλλακτικά από συνεργείο αυτοκινήτων στη Μεταμόρφωση.

Συνελήφθησαν χθες, στη Μεταμόρφωση Αττικής, δύο άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για κλοπή κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς τις πρώτες πρωινές ώρες, σε προαύλιο χώρο συνεργείου αυτοκινήτου, τη στιγμή που αφαιρούσαν από σταθμευμένα οχήματα αξεσουάρ και ανταλλακτικά.

Επιπλέον, ύστερα από τις συνεχιζόμενες έρευνες των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όχημα, ιδιοκτησίας ενός από τους συλληφθέντες, όπου μέσα σε αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης:

2 μπαταρίες αυτοκινήτου,

4 ηχοσυστήματα- ράδιο/ CD,

2 ασύρματοι,

δελτίο ταυτότητας και άδεια ικανότητας οδήγησης,

ζευγάρι αντιολισθητικές αλυσίδες,

σετ γρύλου,

2 μπουφάν, 2 ζευγάρια παπούτσια,

σετ φαρμακείο- πυροσβεστήρα καθώς και

διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτου μικρού μεγέθους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο προανάκρισης που ακολούθησε από το Τμήμα Ασφάλειας Μεταμόρφωσης, πρόεκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έξι ακόμη περιπτώσεις κλοπών αντικειμένων από οχήματα, τις οποίες όπως διαπιστώθηκε, είχαν διαπράξει βραδινές ώρες της 10ης και 11ης Νοεμβρίου 2023 σε Αχαρνές και Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου καθώς και παθόντες- ιδιοκτήτες οχημάτων των παραπάνω περιπτώσεων εντοπίστηκαν και τους αποδόθηκαν αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί από τα αυτοκίνητά τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

