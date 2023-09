Κοινωνία

Επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων πουλούσε κλεμμένα (εικόνες)

Απίστευτη πλεκτάνη είχαν στήσει οι συλληφθέντες που λειτουργούσαν ολόκληρη επιχείρηση εμπορευόμενοι κλεμμένα ανταλλακτικά. Η φωτιά τους "κάρφωσε".

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων και αφού τα αποσυναρμολογούσαν, διέθεταν προς πώληση τα εξαρτήματα τους σε νομιμοφανή επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στην πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό οικονομικού οφέλους.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης την Πέμπτη (28-9) στο Ηράκλειο, 2 άτομα, μέλη συμμορίας, ενώ αναζητούνται συνεργοί τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, εμπρησμό από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της συμμορίας αποκαλύφθηκε ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο κτηρίου, τον οποίον χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη των κλεμμένων οχημάτων. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου της 'Αμεσης Δράσης σχετικά με πυρκαγιά στο κτήριο, εντόπισαν στο υπόγειο πλήθος κλεμμένων οχημάτων πινακίδων και ανταλλακτικών και οδήγησαν τους κατηγορούμενους στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειανατολικής Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επειτα από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων διακριβώθηκε η δράση συμμορίας που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές της Αττικής, τα εξαρτήματα των οποίων μεταπωλούσαν ως μεταχειρισμένα ανταλλακτικά.

Ως προς τον τρόπο δράση τους, τα μέλη της συμμορίας αφού αφαιρούσαν τα αυτοκίνητα τα μετέφεραν σε αποθήκη νομιμοφανούς εταιρίας που δραστηριοποιούταν στην πώληση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, την οποία χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα».

Εκεί πραγματοποιούσαν την αποσυναρμολόγηση των οχημάτων και στη συνέχεια αφού αποσπούσαν τα εξαρτήματά τους, τα διέθεταν προς πώληση στην επιχείρηση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία, η συμμορία είχε αναπτύξει υποδομή αποτελούμενη από τεχνογνωσία για:

την αφαίρεση των κλεμμένων οχημάτων, τα οποία φαίνεται να αποσπούσαν με ιδιαίτερα μεγάλη ευκολία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας,

το εργαστήριο αποσυναρμολόγησής τους και

την ανάπτυξη δικτύου διάθεσης ανταλλακτικών, προκειμένου να μετουσιώνεται το κλοπιμαίο σε οικονομικό όφελος για αυτούς.

Από έρευνα στην αποθήκη της επιχείρησης και στην κατοχή τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

13 αυτοκίνητα, 10 εκ των οποίων έχουν εξακριβωθεί ως κλεμμένα,

πληθώρα εξαρτημάτων, όπως σκελετοί, πόρτες αυτοκινήτου, κονσόλα, 6 φανάρια,

3 άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων,

2 πινακίδες κυκλοφορίας και

το χρηματικό ποσό των 875 ευρώ.

Εξιχνιάστηκαν 12 κλοπές αυτοκινήτων από διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και σύλληψη των έτερων μελών της εγκληματικής ομάδας.

