Φανάρι: Συνάντηση Βαρθολομαίου - Παπαδοπούλου

Κατ' ιδίαν συνάντηση στο Φανάρι με τoν Οικουμενικό Πατριάρχη είχε η υφυπουργός Εξωτερικών. Τι συζήτησαν.

Κατ' ιδίαν συνάντηση στο Φανάρι με τoν Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Στην αρχή της συνάντησής τους παρέστησαν ο πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, η Ελένη Πέτρουλα, διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου της υφυπουργού και ο πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Ο κ. Βαρθολομαίος και η κ. Παπαδοπούλου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για ενδιαφέροντα τρέχοντα ζητήματα και την κατάσταση σε επίμαχες περιοχές της γης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

