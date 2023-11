Life

Ο Στέφανος Κασσελάκης... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για την πολιτική, τις εσωκομματικές τριβές και τις αποχωρήσεις, αλλά και την προσωπική ζωή, τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Η αιφνιδιαστική αλλαγή πορείας στη ζωή του.

Πώς βρέθηκε από την Αμερική στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ;

Γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική και ποιο είναι το όνειρό του;

Τι λέει για τη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ, για τις συγκρούσεις και τις αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών από το κόμμα;

Την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Στέφανος Κασσελάκης μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

