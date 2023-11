Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποχωρήσεις, οι έδρες και το “νέο κόμμα” της Ομπρέλας

Αμείωτες κόντρες και μετά την απόσχιση Τσακαλώτου - Πέρκα. Έντονες διεργασίες για σχηματισμό φορέα με άλλες δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. Τι θα κάνουν οι άλλοι διαφωνούντες με το «δόγμα Κασσελάκη».

Των Γιάννη Τσακίρη και Όλγας Παναγιωτίδου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν περίμενε ούτε την ανεξαρτητοποίηση των δυο βουλευτών της Ομπρέλας. Νωρίς το πρωί τους έδειξε την πόρτα της εξόδου και από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή που εστάλη στον Πρόεδρο της Βουλής από τον Σωκράτη Φάμελλο.

«Είναι άκομψο. Ήξέραν πολύ καλά ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε ραντεβού με τον Πρόεδρο σήμερα στις 11:00 κι εγώ επειδή είχα την Επιτροπή είπα να το κάνω αύριο. Το ξέρανε αυτό», είπε στον ΑΝΤ1 η Πέτη Πέρκα, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα παρέδιδε την έδρα της.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που δεν πρόλαβε να καταθέσει. Σε αυτήν χρησιμοποιεί μια φράση από ένα από τα σημαντικότερα ιερά κείμενα του Ινδουισμού, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

«Όπως διαβάζουμε στο Bhagavad-Gita είναι καλύτερο να υπηρετεί κάνεις το δικό του καθήκον (dharma), έστω κι ατελώς, παρά το καθήκον κάποιου άλλου, έστω και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να υπηρετήσω την υπόθεση της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς εκτός του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», αναφέρει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Απαντώντας, σε ανάρτηση του στα social media, ο Παύλος Πολάκης γράφει, «Όταν κάποιοι το λέγανε από χρόνια αλλά και στις προεκλογικές ομιλίες πως το «μαξιλάρι» θα μπορούσε και έπρεπε να είναι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ήμασταν εκτός γραμμής!! Όταν κάποιοι έβγαζαν στη φόρα τον Στουρνάρα, ο Τσακαλώτος τον ξαναπρότεινε για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας! Τώρα θα βγουν πολλά στην επιφάνεια (και δεν θα βοηθήσει ο ινδουισμός … )».

Κασσελάκης: Είναι μια καινούρια ημέρα για την παράταξη

Την ίδια ώρα, ο Στέφανος Κασσελάκης με παρέμβαση του στο ραδιόφωνο έκανε λόγο για μια νέα μέρα που ξημέρωσε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε «Στο Κόκκινο» ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «Είναι μια καινούργια μέρα για την παράταξη μας, όπου ενωμένοι και με φρέσκες ιδέες, φρέσκο λόγο και βαθιά κοινωνικό, ανθρωπιστικό και οικολογικό πρόσημο θα πάμε μπροστά, θα ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία».

Τσακωμός για τις έδρες

Μεγάλος καυγάς έχει ξεσπάσει και για το θέμα των δυο εδρών. Ο Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, την Πέτη Πέρκα αλλά και τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου να παραδώσουν τις έδρες τους, λέγοντας «Τους καλώ να δώσουν την έδρα πίσω στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στις πλάτες του Αλέξη και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τις έδρες».

Ο Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι αν ο Στέφανος Κασσελάκης «παραδεχθεί δημόσια ότι αυτά που είπε στον ΣΕΒ δεν εκφράζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα την παραδώσω».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν επιστροφή των εδρών, με τον πρώην Γραμματέα του κόμματος και νυν μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Πάνο Ρήγα να θυμίζει ότι το 2015 οι Σακελλαρίδης και Κατριβάνου παρέδωσαν τις έδρες τους και τον βουλευτή Γιάννη Σαρακιώτη να δηλώνει πως «πρέπει να ξέρουμε το μπόι μας. Αν δεν ήταν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν βουλευτές»

Η διάσπαση προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με τον Πάνο Σκουρλέτη να δηλώνει στο Πρώτο Πρόγραμμα για τον Στέφανο Κασσελάκη πως «ειλικρινά, ότι είχε πει ο φίλος μου και ο σύντροφος ο Νίκος Φίλης και πολλοί τον είχαν κακολογίσει, για Τραμπισμό, τελικά επιβεβαιώθηκε. Ήταν μιας μουσολινικής έμπνευσης λόγος».

Από την πλευρά του, ο πρώην Υπουργός και υποστηρικτής του Στέφανου Κασσελάκη, Νίκος Παππάς είπε στο Open, «Προσωπικά, εγώ με κάποιους ανθρώπους έχω μεγαλώσει μαζί, με γνωρίζουν από παιδί, μωρό. Δεν περίμενα τέτοιο έλλειμμα δημοκρατικής κουλτούρας».

Όλα κρέμονται από μια κλωστή στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς αρκετοί φοβούνται ότι δεν αποκλείεται σύντομα να ανοίξει την πόρτα της εξόδου και η Έφη Αχτσιόγλου με τους υποστηρικτές της.

Η «επόμενη ημέρα» της διάσπασης

Η επόμενη ημέρα της διάσπασης είχε πάλι διαξιφισμούς, συγκρούσεις δείχνοντας πως χρειάζεται να γίνουν πολλά για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ήρεμα νερά. Και πώς να μπει, όταν πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ πλανάται κι άλλη διάσπαση που ίσως να αποδειχθεί πολύ πιο επώδυνη και με σημαντικότερες συνέπειες.

Η αποχώρηση της Ομπρέλας ήταν αναμενόμενη και ο Στέφανος Κασσελάκης την κλείδωσε με την τακτική κίνηση του δημοψηφίσματος. Ήταν κάτι που ήθελε να γίνει.

Η ρήξη όμως με την Έφη Αχτσιόγλου δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς έχει μαζί της αρκετούς βουλευτές, περισσότερους μάλιστα από τους επτά που υπέγραψαν χθες το κείμενο με το οποίο εμφανίζονται με το ένα πόδι εκτός.

Ακόμη το επιτελείο της και η ίδια βρίσκονται υπό την επήρεια του σοκ της πρώτης ημέρας της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν περίμεναν τόσο προσβλητικές αναφορές από την πλευρά της ηγεσίας. Αρκετά από τα στελέχη που την στηρίζουν τάχθηκαν υπέρ της άμεσης αποχώρησης από το κόμμα, ωστόσο τελικά επικράτησαν οι πιο ψύχραιμες φωνές που είπαν να ληφθούν οι όποιες αποφάσεις με ψυχραιμία.

Με το κλίμα που επικρατεί δύσκολα θα φτάσει η ομάδα των 6+6 μέχρι το Συνέδριο. Πρέπει να γίνουν κινήσεις από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη για να πέσουν οι τόνοι και διαρροές περί αναπάντητων κλήσεων όπως αυτές που είχαμε χθες σίγουρα δεν βοηθούν.

Από την πλευρά της Κουμουνδούρου πάντως δηλώνουν πως στόχος τους πλέον είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες καθημερινά όπως είναι η ακρίβεια και όσον αφορά το κόμμα το άνοιγμα στην κοινωνία.

Αυτό που θέλει ο Στέφανος Κασσελάκης είναι νέα πρόσωπα, τόσο στο κόμμα όσο και στη βιτρίνα του προκειμένου να αλλάξει τελείως την εικόνα του κόμματος μέχρι τις Ευρωεκλογές που θα είναι η πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.





Νέο κόμμα πριν τις Ευρωεκλογές

Λίγες μόλις ώρες μετά την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Ομπρέλας δεν κρύβουν ότι σχεδιάζουν νέο φορέα με στόχο την κάθοδό του στις ευρωεκλογές. Ο Δημήτρης Βίτσας που πρώτος είχε μιλήσει ανοιχτά για το νέο κόμμα «Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά», επανήλθε, με δηλώσεις του στο Action24, όπου είπε «είναι κάτι που οφείλουμε να συζητήσουμε, υπάρχουν κι άλλες δυνάμεις που κατά καιρούς έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και θέλουν να συνδράμουν στη ριζοσπαστική Αριστερά», κάνοντας λόγο για το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η Πέτη Πέρκα δήλωσε ότι «το μέλλον είναι ανοιχτό και ο χώρος της Αριστεράς δεν μπορεί να μείνει ακάλυπτος»

Πάντως, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι «ουδέποτε έκανα συζήτηση με τον Βίτσα ή τον Τσακαλώτο, ουδέποτε θα κάνω συζήτηση με όποιους πρόδωσαν την Αριστερά, τους πολίτες και τους αγώνες για να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Έχω συζητήσεις με καθαρούς ανθρώπους».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Κλέων Γρηγοριάδης αποσαφήνισε πως «Το ότι κάποιοι συνειδητοποίησαν πολιτικά αδιέξοδα και αποχωρούν σήμερα από τα μνημονιακά κόμματα, επιχειρώντας να συγκρατήσουν δυνάμεις, δεν τους δίνει το δικαίωμα να εμπλέκουν το ΜέΡΑ 25 στη συζήτηση».

Ο Στέφανος Κασσελάκης εκτίμησε το Σάββατο από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα τέτοιο νέο κόμμα δεν θα έχει πολιτική τύχη, λέγοντας ότι «δεν θα πάρει ούτε 0.3% στις εκλογές».

Ο Πάνος Σκουρλέτης ωστόσο εκτίμησε ότι «Αυτή η μετάλλαξη δημιουργεί αντικειμενικά τους όρους και τις συνθήκες για να υπάρξει ένας οργανωμένος χώρος που να εκφράσει πλέον την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά στις νέες συνθήκες».

Ο Πέτρος Κόκκαλης ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε μια νέα πολιτική πρωτοβουλία με τη μορφή πράσινου κόμματος, απέφυγε να τοποθετηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιάννης Ραγκούσης κάλεσε τον Στέφανο Κασσελάκη «να κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνουν Αχτσιόγλου, Χαρίτσης κλπ».

Εν τω μεταξύ, την παραίτησή τους από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν οι Γιώργος Κυρίτσης και Τριαντάφυλλος Μηταφίδης.

