Πολιτική

Πέρκα στον ΑΝΤ1: Δεν είχα σκοπό να αποχωρήσω – Δεν παραδίδω την έδρα μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Απορώ ειλικρινά με τους συντρόφους που άκουγαν τον Κασσελάκη να λέει όσα είπε και δεν αποχώρησαν από την αίθουσα», υπογράμμισε η Πέτη Πέρκα.

-

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτη Πέρκα, η οποία μαζί με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο είναι τα δυο στελέχη της «ομπρέλας» που περιλαμβάνονται στους 46 αποχωρήσαντες από το κόμμα της αξιωμτικής αντιπολίτευσης και έχουν την βουλευτική ιδιότητα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Δεν προσήλθα στη συνεδρίαση της Κ.Ε με σκοπό να αποχωρήσω, αλλά όλα αυτά που άκουσα στην ομιλία του κ. Κασσελάκη, περί δημοψηφίσατος, 5ης φάλαγγας, καμαρίλας κ.α, δεν μου άφησαν και πολλά περιθώρια», υπογράμμισε η κυρία Πέρκα.

«Ο νέος Πρόεδρος του κόμματος είναι αυτός που καταπάτησε το καταστατικό και κάθε έννοια δεοντολογίας και ειλικρινά απορώ με τους συναδέλφους που τον άκουσαν να λέει όσα είπε και δεν αποχώρησαν από την αίθουσα», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Η κυρία Πέρκα τόνισε ότι «ο Κασσελάκης από την πρώτη στιγμή άρχισε να λειτουργεί αντικαταστατικά. Τη μια μέρα εκλέχθηκε Πρόεδρος και την επόμενη άρχισε να καρατομεί στελέχη».

Ερωτηθείσα αν θα παραδώσει την έδρα της, όπως της ζήτησε ο κ. Κασσελάκης, είπε ότι «δεν πρόκειται να παραδώσω την έδρα μου γιατί έχω νωπή λαϊκή εντολή από τους ψηφοφόρους της εκλογικής μου Περιφέρειας. Κι αυτοί με ψήφισαν ως μέλος ενός ριζοσπατικού αριστερού κόμματος κι όχι ενός κόμματος όπως αυτό των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ».

Η κυρία Πέρκα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε ένα νέο κόμμα που θα δημιουργηθεί και μπορεί να κατέβει στις επόμενες ευρωεκλογές.

«Με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να είχαμε κάποιες διαφωνίες, αλλά ποτέ δεν τον υπονομεύσαμε. Δεν τον εκφράζει ο Κασσελάκης. Τουναντίον με όσα λέει για την κατάσταση στο κόμμα που παρέλαβε είναι σαν να στρέφεται κατά του Τσίπρα που ήταν Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.», είπε η κυρία Πέρκα για να καταλήξει, «θα αισθανόμουν ανακουφισμένη αν είχε μιλήσει ο Τσίπρας εδώ και καιρό, αλλά αυτό είναι ξεκάθαρα δική του επιλογή».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε και ο Πάνος Ρήγας, μέλος της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην γραμματέας του κόμματος, τονίζοντας πώς «από την πρώτη ημέρα της εκλογής Κασσελάκη ξεκίνησαν να τον αμφισβητούν με πολύ βαριούς χαρακτηρισμούς. Η δε φράση φυτευτός πρόεδρος προσβάλλει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ».

Επίσης αναφερόμενος στους βουλευτές που αποχώρησαν, την κυρία Πέρκα και τον κ. Τσακαλώτο και το αν πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους όπως τους ζητήθηκε από τον κ. Κασσελάκη, υπενθύμισε πως το 2015, «η κυρία Κατριβάνου και ο κ. Σακελλαρίδης αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρέδωσαν τις βουλευτικές τους έδρες, ως όφειλαν δεοντολογικά».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε και Δημήτρης Βίτσας, που υπογράμμισε ότι «διαφωνώ πλήρως με τις πολιτικές θέσεις Κασσελάκη, όπως αυτές εκφράστηκαν στη συνέλευση του ΣΕΒ και είναι ξένες προ τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράστηκαν και στο τελευταίο συνέδριο μας».

«Μας αιφνιδίασε ο αλαζονικός τρόπος του Κασσελάκη, δεν άφησε περιθώρια συνεννόησης. Γι΄ αυτό και ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή που ακούσαμε τις θέσεις του – οι οποίες είναι αντίθετες με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ – να γίνει συνέδριο», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Στη συνέχεια ο κ. Βίτσας τόνισε ότι «η Αχτσιόγλου θα διαπιστώσει σύντομα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης πλέον μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ», προεξοφλώντας την αποχώρηση της και τόνισε ότι «Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας όσοι αντιτίθεται με τις θέσεις της Αριστεράς».

Τέλος και μεταξύ άλλων, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25, του Γιάνη Βαρουφάκη.





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Επίσκεψη στη Γερμανία και συνάντηση με Σολτς

Νετανιάχου σε Αμερικανούς: Ο πόλεμος στη Γάζα είναι και δικός σας

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες