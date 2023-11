Κόσμος

Τραμπ: Πέθανε η αδελφή του

Έφυγε από την ζωή η Μεριάν Τραμπ Μπάρι. Γιατί είχε κλονιστεί η σχέση της με τον αδελφό της Ντόναλντ Τραμπ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Μεριάν Τραμπ Μπάρι, η μεγαλύτερη αδερφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει η αμερικανική εφημερίδα New York Times.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί στο σπίτι της στο Μανχάταν. Η αιτία θανάτου παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Πρώην ομοσπονδιακή δικαστής, η Μεριάν Τραμπ Μπάρι είχε αποσυρθεί το 2019. Την τελευταία χρονιά της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ακουγόταν σε ιδιωτική συνομιλία να μιλά επικριτικά για τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, γεγονός που είχε προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις τους.

Με πληροφορίες από New York Times

